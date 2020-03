DGAP-Adhoc: Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA: frostkrone Tiefkühlkost GmbH kündigt Sponsorenvertrag zum 30. Juni 2020 (deutsch)

Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA: frostkrone Tiefkühlkost GmbH kündigt Sponsorenvertrag zum 30. Juni 2020

^ DGAP-Ad-hoc: Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA: frostkrone Tiefkühlkost GmbH kündigt Sponsorenvertrag zum 30. Juni 2020

30.03.2020 / 14:47 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Insiderinformation gem. Artikel 17 MAR (Ad hoc-Mitteilung)

frostkrone Tiefkühlkost GmbH kündigt Sponsorenvertrag zum 30. Juni 2020

Unterhaching, 30.März 2020 - Die frostkrone Tiefkühlkost GmbH, Hauptsponsor der Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA seit dem 01. Januar 2018, hat von ihrem Kündigungsrecht Gebrauch gemacht und heute den Sponsorenvertrag vorzeitig für die Saison 2020/2021, d.h. zum 30. Juni 2020 gekündigt. Die vertraglich vereinbarte Leistung für die Saison 2020/2021 hätte bei Verbleib in der 3. Liga EUR 450.000,00 zzgl. USt betragen.

Über die Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA

Den Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA bildet der Profifußball rund um die Profimannschaft. Die Profimannschaft spielt derzeit in der 3. Liga. Zu den Haupttätigkeitsbereichen der Gesellschaft zählen insbesondere die mediale Vermarktung, Sponsoring, Spielbetrieb/Ticketing, Catering/Hospitality, Transfererlöse sowie die Nachwuchsarbeit. Die Einnahmen aus Merchandising sind bei der Emittentin derart gering, dass diese nicht zu den Haupttätigkeitsbereichen der Gesellschaften zu zählen sind. Zur Geschäftstätigkeit der Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA gehören auch die Juniorenmannschaften U 16, U 17 und U 19. Die U 16 spielt derzeit in der B-Junioren Bayernliga, die U 17 in der B-Junioren Bundesliga Süd/Südwest und die U 19 in der A-Junioren Bayernliga.

Für weitere Informationen siehe http://www.spvggunterhaching.de/

Investorenkontakt

Florian Fussek

Tel.:(089) 61 55 91 60

E-Mail aktie@spvggunterhaching.de

30.03.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA Am Sportpark 9 82008 Unterhaching Deutschland Telefon: +49 (0)89 61559160 E-Mail: aktie@spvggunterhaching.de Internet: www.spvggunterhaching.de

ISIN: DE000A2TR919

WKN: A2TR91 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1010327

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1010327 30.03.2020 CET/CEST

°