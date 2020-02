Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA: Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

Insiderinformation gem. Artikel 17 MAR (Ad hoc-Mitteilung)

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN.

Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

Unterhaching, 21. Februar 2020 - Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat der Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA ( ISIN DE000A2TR919 ) haben am heutigen Tage beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2019/II von EUR 3.878.104,00 um bis zu EUR 567.156,00 auf bis zu EUR 4.445.260,00 durch Ausgabe von bis zu 567.156 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie gegen Bareinlagen zu erhöhen. Die neuen Aktien sind ab dem 01. Juli 2019 (einschließlich) gewinnberechtigt.

Die neuen Aktien werden den Aktionären der Gesellschaft im Wege des mittelbaren Bezugsrechts zum Bezug angeboten. Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 10. März 2020 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Innerhalb der Bezugsfrist (voraussichtlich vom 11. März 2020 bis 25. März 2020 (jeweils einschließlich)) können die Aktionäre die neuen Aktien im Verhältnis 2:3 (2 alte Aktien berechtigen zum Bezug von 3 Neuen Aktien) zu einem Bezugspreis von EUR 8,35 mittelbar beziehen.

Das Bezugsangebot erfolgt prospektfrei gemäß § 3 Ziffer 2 Wertpapierprospektgesetz ("WpPG"). Das gemäß § 4 WpPG erstellte Wertpapier-Informationsblatt wird voraussichtlich am 09. März 2020 veröffentlicht. Das Bezugsangebot richtet sich nur an die Aktionäre der Gesellschaft. Ein börslicher Bezugsrechtshandel wird nicht stattfinden. Es wird kein Bezugsrechtshandel organisiert werden. Die im Rahmen des Bezugsangebots nicht gezeichneten neuen Aktien werden Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung zum Bezugspreis zum Erwerb angeboten.

Die neuen Aktien werden nach der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister zum Handel im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment m:access einbezogen.

Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu ca. EUR 4,69 Mio. soll der Umsetzung von Strukturmaßnahmen, wie die Optimierung und Modernisierung des Nachwuchsleistungszentrums, der möglichen Akquisition neuer Spieler sowie der Finanzierung des laufenden Betriebs dienen.

Über die Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA

Den Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA bildet der Profifußball rund um die Profimannschaft. Die Profimannschaft spielt derzeit in der 3. Liga. Zu den Haupttätigkeitsbereichen der Gesellschaft zählen insbesondere die mediale Vermarktung, Sponsoring, Spielbetrieb/Ticketing, Catering/Hospitality, Transfererlöse sowie die Nachwuchsarbeit. Die Einnahmen aus Merchandising sind bei der Emittentin derart gering, dass diese nicht zu den Haupttätigkeitsbereichen der Gesellschaften zu zählen sind. Zur Geschäftstätigkeit der Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA gehören auch die Juniorenmannschaften U 16, U 17 und U 19. Die U 16 spielt derzeit in der B-Junioren Bayernliga, die U 17 in der B-Junioren Bundesliga Süd/Südwest und die U 19 in der A-Junioren Bayernliga.

Für weitere Informationen siehe http://www.spvggunterhaching.de/

Investorenkontakt

Florian Fussek

Tel.:(089) 61 55 91 60

E-Mail aktie@spvggunterhaching.de

Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA in den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Kanada, Australien oder sonstigen Jurisdiktionen dar. Die hierin genannten Wertpapiere der Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. In den Vereinigten Staaten von Amerika werden die Wertpapiere ausschließlich an "Qualified Institutional Buyers" im Sinne von Rule 144A des Securities Act angeboten und verkauft. Weder die Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA noch ein anderer hierin beschriebener an der Transaktion Beteiligter plant hierin beschriebene Wertpapiere nach dem Securities Act oder gegenüber einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer anderen Jurisdiktion in den Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung mit dieser Ankündigung zu registrieren. Die Wertpapiere dürfen in keiner Jurisdiktion unter Umständen angeboten werden, die das Erstellen oder die Registrierung eines Prospekts oder von Angebotsunterlagen im Zusammenhang mit den Wertpapieren in dieser Jurisdiktion voraussetzen.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden.

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zur Zeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA
Am Sportpark 9
82008 Unterhaching
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 61559160
E-Mail: aktie@spvggunterhaching.de
Internet: www.spvggunterhaching.de

ISIN: DE000A2TR919

ISIN: DE000A2TR919
WKN: A2TR91

