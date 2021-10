DGAP-Adhoc: SPORTTOTAL AG beschließt Emission einer Wandelschuldverschreibung (deutsch)

SPORTTOTAL AG beschließt Emission einer Wandelschuldverschreibung

Köln, 22. Oktober 2021. Der Vorstand der SPORTTOTAL AG ("Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Emission einer Wandelschuldverschreibung aus bedingtem Kapital beschlossen.

Vorstand und Aufsichtsrat der SPORTTOTAL AG haben heute die Emission einer Wandelschuldverschreibung von bis zu EUR 6.973.000,00 mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einer Verzinsung von 8,5 % p.a. beschlossen ("Wandelschuldverschreibung"). Die Wandelschuldverschreibung ist eingeteilt in bis zu 6.973 Teilschuldverschreibungen, die jeweils nach Ablauf einer Wartefrist zum Bezug von 1.000 neuen Aktien der Gesellschaft berechtigen. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26. Mai 2021 ausgeschlossen. Die Teilschuldverschreibungen werden qualifizierten institutionellen Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung zum Erwerb angeboten. Die Wandelschuldverschreibung wird voraussichtlich in mehreren Tranchen gezeichnet werden, wobei in einer ersten Tranche bereits insgesamt 1.000 Teilschuldverschreibungen gezeichnet werden. SPORTTOTAL AG Am Coloneum 2 50829 Köln www.sporttotal.com Tel: +49 (0) 221_7 88 77_ 0 Fax: +49 (0) 221_7 88 77_ 199 investorrelations@sporttotal.com

