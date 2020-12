DGAP-Adhoc: SPORTTOTAL AG kündigt Wechsel im Aufsichtsrat an (deutsch)

SPORTTOTAL AG kündigt Wechsel im Aufsichtsrat an

14.12.2020 / 14:06 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

- Dr. Michael Kern und Jens Reidel legen Aufsichtsratsmandate nieder

- Christoph Tönsgerlemann und Martin Ott sollen für den Aufsichtsrat vorgeschlagen werden

Köln, 14. Dezember 2020. Herr Dr. Michael Kern (65), Vorsitzender des Aufsichtsrats, und Herr Jens Reidel (69) haben dem Vorstand der SPORTTOTAL AG heute mitgeteilt, ihr Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum 31. Dezember 2020 niederlegen zu wollen. Hintergrund ist laut den ausscheidenden Aufsichtsratsmitgliedern der weiter voranschreitende Digitalisierungsprozess der SPORTTOTAL AG, der durch einen verjüngten Aufsichtsrat begleitet werden soll.

Der Vorstand der SPORTTOTAL AG beabsichtigt in Übereinstimmung mit dem weiteren Mitglied des Aufsichtsrats der SPORTTOTAL AG, Herrn Ralf Reichert (46), beim zuständigen Registergericht zu beantragen, Herrn Christoph Tönsgerlemann (49), Vorstandsvorsitzender der ETL AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft und Herrn Martin Ott (45), Vice President, M&A and Corporate Ventures und Managing Director, adidas Ventures B.V., zu Mitgliedern des Aufsichtsrats zu bestellen.

Sowohl Herr Dr. Michael Kern als auch Herr Jens Reidel haben übereinstimmend erklärt, der SPORTTOTAL AG weiterhin als Aktionäre verbunden zu bleiben. Der Vorstand, sowie Ralf Reichert, danken beiden ausdrücklich für deren langjährige und engagierte Ausübung ihrer Mandate im Aufsichtsrat der SPORTTOTAL AG.

