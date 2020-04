DGAP-Adhoc: SPORTTOTAL AG: Vorvertrag für bedeutendes Projekt im VENUES-Segment (deutsch)

SPORTTOTAL AG: Vorvertrag für bedeutendes Projekt im VENUES-Segment

SPORTTOTAL AG: Vorvertrag für bedeutendes Projekt im VENUES-Segment

- Technischer Ausrüster für Spezialelektronik des Kongress-Zentrums in Sakhir (Bahrain)

- Auftragsvolumen im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich

- Projektstart nach mehrmaliger Verschiebung noch für 2020 erwartet

Köln, 27. April 2020. Die SPORTTOTAL Gruppe hat heute einen Vorvertrag mit der KARTEC Services SPC in Manama, Bahrain, unterzeichnet. Kern der Vereinbarung ist die geplante Zusammenarbeit bei der Errichtung des neuen Messe- & Kongress-Zentrums in Sakhir, Bahrain. Die SPORTTOTAL VENUES GmbH wird dabei für den Bereich Spezialelektronik verantwortlich zeichnen, welcher voraussichtlich im vierten Quartal des laufenden Jahres installiert werden wird. Dabei wird ein Projekt-Volumen im niedrigen zweistelligen Millionenbereich erwartet.

Bislang musste das Projekt aufgrund verschiedenster lokaler Umstände mehrmals verschoben werden. Der offizielle Projektbeginn wird nun für die Zeit nach dem Ende der Sondermaßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie erwartet.

