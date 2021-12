STEMMER IMAGING strebt zweistelliges Umsatzwachstum sowie ein EBITDA von über EUR 20 Mio. im Jahr 2022 an und erhöht EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2021

Puchheim, 06. Dezember 2021

Puchheim, 06. Dezember 2021 - Der Aufsichtsrat der STEMMER IMAGING AG ( ISIN DE000A2G9MZ9 / WKN A2G9MZ) hat in der heutigen Sitzung die vom Vorstand vorgelegte Planung 2022 genehmigt. Auf Basis der weiteren Umsetzung der vorgestellten Konzernstrategie strebt das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2022 an, den Umsatz wiederholt im zweistelligen Prozentbereich zu steigern und ein Konzern-EBITDA von über EUR 20 Mio. zu erzielen.

Basierend auf den bis heute vorliegenden Ergebnissen des Geschäftsjahres 2021 und der Visibilität für das Restjahr hebt der Vorstand der STEMMER IMAGING AG die zuletzt am 10. November veröffentlichte EBITDA-Prognose an. STEMMER IMAGING bestätigt die Umsatzprognose am oberen Ende der Bandbreite von EUR 123-131 Mio. und erhöht die Bandbreite für die EBITDA-Prognose auf EUR 16,3-17,0 Mio. (bisher mindestens am oberen Ende der Bandbreite von EUR 12,2-15,4 Mio.).

Die Veröffentlichung des Finanzberichts 2021 ist für den 31. März 2022 geplant.

Kontakt:

STEMMER IMAGING AG Arne Dehn Vorstandsvorsitzender Gutenbergstr. 9-13 82178 Puchheim Tel.: +49 89 80902-196 ir@stemmer-imaging.com www.stemmer-imaging.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: STEMMER IMAGING AG Gutenbergstr. 9-13 82178 Puchheim Deutschland Telefon: +49 89 80902-196 E-Mail: ir@stemmer-imaging.com Internet: www.stemmer-imaging.com

ISIN: DE000A2G9MZ9

WKN: A2G9MZ Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1254605

