DGAP-Adhoc: STEMMER IMAGING veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen 2020 - Unternehmensgruppe übertrifft Prognose für das Geschäftsjahr (deutsch)

STEMMER IMAGING veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen 2020 - Unternehmensgruppe übertrifft Prognose für das Geschäftsjahr

^ DGAP-Ad-hoc: STEMMER IMAGING AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis STEMMER IMAGING veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen 2020 - Unternehmensgruppe übertrifft Prognose für das Geschäftsjahr

22.02.2021 / 20:49 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Puchheim, 22. Februar 2021

STEMMER IMAGING veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen 2020 - Unternehmensgruppe übertrifft Prognose für das Geschäftsjahr

Puchheim, 22. Februar 2021 - Die STEMMER IMAGING AG übertrifft nach vorläufigen Zahlen mit einem Umsatzniveau von EUR 105,2 Mio. leicht die in der zuletzt veröffentlichten Prognose angegebene Spanne von EUR 100 bis 105 Mio. und mit einem EBITDA von EUR 7,2 Mio. deutlich die Prognosebandbreite von EUR 5,5 Mio. bis 6,5 Mio. für das Geschäftsjahr 2020. Die im April 2020 abgegebene Prognose (Umsatz: EUR 105 bis 120 Mio; EBITDA: EUR 3 bis 7 Mio.) konnte damit, trotz des Umsatzrückgangs, im EBITDA übertroffen werden.

Die Marktunsicherheiten, die sich im vierten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres durch den länderübergreifenden Lockdown im Rahmen der gesetzlich vorgegebenen Corona-Maßnahmen ergeben haben, wirkten sich weniger deutlich aus als erwartet. Anders als in der ersten Welle der Corona-Pandemie ist ab der zweiten Welle ein deutlich höheres Aktivitätsniveau der Kunden trotz der Beschränkungen zu verzeichnen, welches sich bis zum Jahresschluss fortgesetzt hat.

Damit hat sich der Aufwärtstrend in der Umsatzentwicklung seit der Bodenbildung im zweiten Quartal 2020 auch im vierten Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahres weiter fortgesetzt. Zusätzlich trugen zu der weiteren Ergebnisverbesserung die bis in den Abschlussmonat Dezember anhaltend positive Margenentwicklung des vierten Quartals sowie die in der Jahresabschlussbewertung geringer als zunächst angenommen ausgefallenen Kosten im Zusammenhang mit Corona-Maßnahmen bei.

Die in dieser Mitteilung bekannt gegebenen Zahlen sind vorläufig und ungeprüft. Das endgültige Finanzergebnis des Geschäftsjahres 2020 wird die STEMMER IMAGING AG am 24. März 2021 veröffentlichen.

Kontakt:

STEMMER IMAGING AG Arne Dehn Vorstandsvorsitzender Gutenbergstr. 9-13 82178 Puchheim Tel.: +49 89 80902-196 ir@stemmer-imaging.com www.stemmer-imaging.com

22.02.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: STEMMER IMAGING AG Gutenbergstr. 9-13 82178 Puchheim Deutschland Telefon: +49 (0)89 - 809020 E-Mail: ir@stemmer-imaging.com Internet: www.stemmer-imaging.com

ISIN: DE000A2G9MZ9

WKN: A2G9MZ Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1170212

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1170212 22.02.2021 CET/CEST

°