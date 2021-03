DGAP-Adhoc: Sto plant höhere Ausschüttung an Aktionäre: Basis-Dividende auf Vorjahresniveau und erhöhter Bonus wird vorgeschlagen (deutsch)

Sto plant höhere Ausschüttung an Aktionäre: Basis-Dividende auf Vorjahresniveau und erhöhter Bonus wird vorgeschlagen

30.03.2021 / 10:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation gem. Art. 17 MAR der Sto SE & Co. KGaA, Stühlingen

Sto plant höhere Ausschüttung an Aktionäre: Basis-Dividende auf Vorjahresniveau und erhöhter Bonus wird vorgeschlagen

Stühlingen, 30. März 2021 - Der Vorstand der STO Management SE als persönlich haftende Gesellschafterin der Sto SE & Co. KGaA hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, der Hauptversammlung der Sto SE & Co. KGaA am 16. Juni 2021 eine Gewinnausschüttung in Höhe von 31.896.720 EUR vorzuschlagen (Vorjahr: 26.049.060 EUR). Demnach sollen die Kommanditvorzugsaktionäre wie in den Vorjahren eine Basis-Dividende von 0,31 EUR sowie einen erhöhten Bonus von 4,69 EUR (Vorjahr: 3,78 EUR) je Aktie erhalten. An die Kommanditstammaktionäre soll ebenfalls eine unveränderte Basis-Dividende von 0,25 EUR sowie der auf 4,69 EUR erhöhte Bonus (Vorjahr: 3,78 EUR) je Aktie ausgezahlt werden. Dieser Beschluss steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Hauptversammlung.

Der geprüfte Konzernabschluss 2020 der Sto SE & Co. KGaA mit dem Ausblick für 2021 wird am 29. April 2021 veröffentlicht.

Ansprechpartner Sto SE & Co. KGaA Rolf Wöhrle, Vorstand der STO Management SE, Finanzen, Kontakt über: Telefon: 07744 57-1241, E-Mail: s.buehner@sto.com

Medienkontakt: Claudia Wieland, Redaktionsbüro tik GmbH, Tel.: 0911 9597-871, E-Mail: info@tik-online.de

