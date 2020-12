Südzucker AG: Südzucker mit deutlicher Ergebnisverbesserung nach neun Monaten; Jahresprognose 2020/21 coronabedingt nicht mehr erreichbar

Mannheim, 14. Dezember 2020

Die Südzucker AG hat nach vorläufigen Zahlen im dritten Quartal (1. September bis 30. November 2020) des laufenden Geschäftsjahres 2020/21 einen Konzernumsatz von 1.740 (Vorjahr: 1.713) Millionen Euro erzielt. Das operative Konzernergebnis legte - wie prognostiziert - deutlich auf 66 (Vorjahr: 39) Millionen Euro zu. Dabei waren bereits ab Mitte Oktober negative Effekte aus dem erneuten europaweiten Lockdown zu verzeichnen. Die Ergebnisverbesserung wird insbesondere durch das Segment Zucker getragen, während die Segmente CropEnergies, Spezialitäten und Frucht insgesamt an das hohe Vorjahresniveau heranreichen.

In den ersten drei Quartalen (1. März bis 30. November 2020) wurde ein Konzernumsatz von 5.089 (Vorjahr: 5.028) Millionen Euro erzielt. Das operative Konzernergebnis konnte deutlich auf 195 (Vorjahr: 113) Millionen Euro gesteigert werden.

Im Rahmen der Veröffentlichung zum ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2020/21 am 8. Oktober 2020 hatte Südzucker bereits darauf verwiesen, dass unter anderem die angepasste Prognose im Segment Zucker zur Einschätzung führte, dass das operative Konzernergebnis eher im unteren Bereich der erwarteten Ergebnisbandbreite von 300 bis 400 Millionen Euro gesehen wird. Zu diesem Zeitpunkt wurde ebenfalls darauf hingewiesen, dass im Segment Zucker Unsicherheiten im Hinblick auf das Ausmaß der Erlöserhöhung für die noch ausstehenden Kontraktmengen und auf die weitere Absatzentwicklung im Umfeld der Corona-Pandemie bestehen. Darüber hinaus wurde auf die Risiken der finalen Kapazitätsauslastung infolge der fortgesetzten Trockenheit und des verstärkten Schädlingsbefalls in einigen Anbaugebieten hingewiesen. Es zeichnet sich nun ab, dass sich diese Risiken nach und nach materialisieren. Zudem wird auf die von CropEnergies heute per Insiderinformation veröffentlichte Prognoseanpassung verwiesen.

In der Gesamtbetrachtung sowie vor dem Hintergrund des sich in Europa weiter verschärfenden Lockdowns und des saisonal schwachen vierten Quartals, wird für das Geschäftsjahr 2020/21 nunmehr von einem Konzernumsatz von 6,6 bis 6,8 (Vorjahr: 6,7) Milliarden Euro ausgegangen. Das operative Konzernergebnis soll sich von 116 Millionen Euro im Vorjahr deutlich verbessern und wird nun in einer Bandbreite von 190 bis 240 Millionen Euro erwartet.

Das weitere Ausmaß, die Dauer und die wirtschaftlichen Auswirkungen im weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sind weiterhin schwer einschätzbar und können für den Südzucker-Konzern im weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2020/21 und darüber hinaus zu Chancen und Risiken führen.

Der vollständige Bericht für das dritte Quartal 2020/21 wird am 14. Januar 2021 veröffentlicht.

