SÜSS MicroTec SE: Veränderungen im Vorstand: Herr Dr. Götz Bendele mit Wirkung zum 1. Mai 2021 als neuer Vorsitzender des Vorstands bestellt

^ DGAP-Ad-hoc: SÜSS MicroTec SE / Schlagwort(e): Personalie SÜSS MicroTec SE: Veränderungen im Vorstand: Herr Dr. Götz Bendele mit Wirkung zum 1. Mai 2021 als neuer Vorsitzender des Vorstands bestellt

10.03.2021 / 11:35 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Garching, 10. März 2021 - Der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec SE hat heute Herrn Dr. Götz Bendele, 50, mit Wirkung zum 1. Mai 2021 zum Vorsitzenden des Vorstands der SÜSS MicroTec SE bestellt. Er wird den Vorstandsvorsitz von Herrn Dr. Franz Richter übernehmen, dessen Dienstvertrag im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat zum 30. April 2021 vorzeitig beendet wird.

Als promovierter Physiker verfügt Bendele neben umfangreicher internationaler Erfahrung über tiefe Kenntnisse in der Halbleitertechnologie und im Anlagenbau. Bendele ist seit 2018 Vorstandsvorsitzender des im SDAX bzw. TecDax notierenden Technologieunternehmens LPKF Laser & Electronics AG und hat dort einen wesentlichen Beitrag zur erfolgreichen Weiterentwicklung des Unternehmens geleistet.

Fast 10 Jahre lang arbeitete Bendele als Unternehmensberater bei McKinsey & Company, wo er Unternehmen der Halbleiterbranche in Europa, den USA und in Asien beraten hat, bevor er 2009 die Leitung des Solargeschäftes von Chiphersteller TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) in Europa übernahm. In Seattle (USA) verantwortete er als Partner bei Infosys Limited das Beratungsgeschäft für High Tech-Unternehmen an der US-Westküste, ehe er 2017 nach Deutschland zurückkehrte.

Nach Überzeugung des Aufsichtsrates ist Bendele dank seiner langjährigen Erfahrung in der Halbleiter- und Elektronikindustrie die ideale Besetzung, um die Wachstumsstrategie der SÜSS MicroTec SE nachhaltig erfolgreich umzusetzen.

10.03.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: SÜSS MicroTec SE Schleissheimer Strasse 90 85748 Garching Deutschland Telefon: +49 (0)89 32007-161 Fax: +49 (0)89 4444 33420 E-Mail: franka.schielke@suss.com Internet: www.suss.com

ISIN: DE000A1K0235

WKN: A1K023 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1174492

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1174492 10.03.2021 CET/CEST

°