DGAP-Adhoc: SunMirror AG platziert Pflichtwandelanleihe bei institutionellen Investoren (deutsch)

SunMirror AG platziert Pflichtwandelanleihe bei institutionellen Investoren

Zug, Schweiz: 20. Dezember 2021 - Die SunMirror AG ("SunMirror"; MTF Börse Wien: ROR1; Freiverkehr Börse Düsseldorf: ROR; ISIN CH0396131929 ) hat eine Pflichtwandelanleihe im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren platziert (siehe Ad-hoc-Mitteilung vom 22.Oktober 2021). Der Bruttoemissionserlös durch die Ausgabe der Pflichtwandelanleihe liegt bei rund 3,5 Mio. EUR.

Die Pflichtwandelschuldverschreibung besteht aus 52.534 Teilschuldverschreibungen, die zu einem Wandlungspreis von je 75 EUR in Inhaberaktien der Gesellschaft wandelbar sind. Zeitpunkt der Wandlung ist der 20. Dezember 2022.

Mit dem Bruttoemissionserlös aus der Pflichtwandelanleihebegebung soll die Finanzausstattung der SunMirror-Gruppe weiter gestärkt und weiterer Spielraum für Akquisitionen geschaffen werden. Die Gruppe behält sich vor, das Volumen der Pflichtwandelanleihe in einer weiteren Tranche zu erhöhen.

Über die SunMirror AG

Die Gruppe investiert in strategische Explorationsprojekte mit einem Schwerpunkt auf grünen Batteriemetallen wie Kobalt, Lithium und Nickel sowie Eisenerz- und Goldvorkommen in entwickelten Märkten. Ziel ist es, zu einem späteren Zeitpunkt entweder Metalle selbst abzubauen oder diese Projekte an strategische Käufer zu veräußern. Dabei unterscheidet sich SunMirror von anderen Marktteilnehmern durch einen Mine-to-Market-Nachhaltigkeitsansatz über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg und wird so zum Urheber einer Best Practice im Bergbausektor. Die Aktien des Unternehmens (ISIN CH0396131929) sind an der Wiener Börse (Ticker: ROR1) sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse (Ticker: ROR) notiert und werden auch auf Xetra gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.sunmirror.com.

Pressekontakt edicto GmbH Doron Kaufmann/Ralf Droz Telefon: +49 69 905505-53 sunmirror@edicto.de Eschersheimer Landstraße 42-44 60322 Frankfurt/Main

Sprache: Deutsch Unternehmen: SunMirror AG Steinhauserstrasse 74 6300 Zug Schweiz E-Mail: info@sunmirror.ch Internet: https://www.sunmirror.ch

ISIN: CH0396131929

WKN: A2JCKK Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf; Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 1260160

