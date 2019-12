DGAP-Adhoc: SURTECO GROUP SE: Umfassende Strukturanpassungen beschlossen; Veränderungen im Vorstand (deutsch)

SURTECO GROUP SE: Umfassende Strukturanpassungen beschlossen; Veränderungen im Vorstand

^ DGAP-Ad-hoc: SURTECO GROUP SE / Schlagwort(e): Unternehmensrestrukturierung/Personalie SURTECO GROUP SE: Umfassende Strukturanpassungen beschlossen; Veränderungen im Vorstand

19.12.2019 / 14:01 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

SURTECO GROUP SE: Umfassende Strukturanpassungen beschlossen; Veränderungen im Vorstand

München, 19. Dezember 2019 - Der Aufsichtsrat der SURTECO GROUP SE hat in seiner heutigen Sitzung umfassende Maßnahmen zur Optimierung der Gesellschaftsstruktur beschlossen. So soll der Vorstand zukünftig operativ tätig werden und die Geschäftsführung der größten Tochtergesellschaft SURTECO GmbH übernehmen. Des Weiteren wurden Maßnahmen zur weiteren Verbesserung der Profitabilität der Gesellschaft beschlossen. Dabei sollen die Konzernstrukturen insbesondere im Segment Decoratives deutlich verschlankt werden. Deshalb ist eine Anpassung der Personalstärke um rund 175 Mitarbeiter/-innen in Deutschland vorgesehen. Zudem werden die Vertriebsgesellschaften in Spanien und der Türkei geschlossen. Aufgrund der anhaltend herausfordernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der daraus resultierenden Minderauslastung sind Sonderabschreibungen auf Anlagen und Bestände notwendig. Für diese Maßnahmen werden 15 bis 20 Millionen Euro an Aufwendungen anfallen, die das Ergebnis 2019 belasten. Für das operative Ergebnis (um Sonderaufwendungen bereinigtes EBIT1) gilt weiterhin die ursprüngliche Prognose von 38 bis 40 Millionen Euro. Mittelfristig sollen die oben genannten Maßnahmen zu einem EBIT im Bereich zwischen 55 bis 65 Millionen Euro führen.

Der CFO der Gesellschaft, Herr Andreas Riedl, bat den Aufsichtsrat, seinen am 30. Juni 2020 auslaufenden Vorstandsvertrag nicht zu verlängern. Er wird seine Vorstandsaufgaben bis zum Ende der Laufzeit seines Vertrages ausüben und sich im Anschluss neuen Aufgaben außerhalb der SURTECO Gruppe zuwenden. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Riedl für seine langjährige erfolgreiche Tätigkeit in der SURTECO Gruppe und bedauert die Entscheidung von Herrn Riedl.

Der Aufsichtsrat beschloss zudem, den Vorstand um einen Chief Operating Officer zu erweitern, der im Laufe des Geschäftsjahres 2020 seinen Dienst antreten wird.

1 Die Verwendung von Kennzahlen in dieser Mitteilung erfolgt analog der Definition im Geschäftsbericht 2018 abrufbar unter www.surteco-group.com.

Kontakt: Martin Miller Investor Relations ir@surteco-group.com +49 (0)8274 9988-508

19.12.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: SURTECO GROUP SE Johan-Viktor-Bausch-Str. 2 86647 Buttenwiesen Deutschland Telefon: +49 (0)8274 99 88-0 Fax: +49 (0)8274 99 88-5 05 E-Mail: ir@surteco-group.com Internet: www.surteco-group.com

ISIN: DE0005176903

WKN: 517 690 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 940065

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

940065 19.12.2019 CET/CEST

°