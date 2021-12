DGAP-Adhoc: Swiss Life International geht mit Swiss Re eine langfristige Partnerschaft für europäische Personalvorsorgelösungen ein (deutsch)

Swiss Life International geht mit Swiss Re eine langfristige Partnerschaft für europäische Personalvorsorgelösungen ein

Swiss Life International und Swiss Re gehen eine langfristige Partnerschaft für europäische Personalvorsorgelösungen ein. Ziel der Partnerschaft ist es, Unternehmen mit Lösungen für biometrische Risiken zu versorgen. Swiss Life International erwirbt im Rahmen dieser Partnerschaft elipsLife von Swiss Re und schliesst gleichzeitig eine langfristige Rückversicherungsvereinbarung mit Swiss Re ab.

Im Rahmen der Partnerschaft tritt Swiss Life als Erstversicherer auf und ist verantwortlich für die Betreuung von Partnern und Kunden, den Vertrieb und das Backoffice. Damit stärkt Swiss Life International im Bereich Personalvorsorge ihre Präsenz in den Kernmärkten weiter und baut ihre Betriebsplattform aus. Swiss Re wird sich auf ihre Rückversicherungskompetenzen konzentrieren, indem sie den Bestand rückversichert und sich am Neugeschäft beteiligt.

Nils Frowein, CEO Swiss Life International, kommentiert: «Die Partnerschaft wird unser Angebot im Bereich Personalvorsorge in Europa markant stärken und zu unserem Risiko- und Fee-Ergebnis beitragen, was voll und ganz der Strategie von Swiss Life entspricht.»

«Wir freuen uns sehr, dass wir mit Swiss Life den perfekten Partner gefunden haben, um elipsLife in eine erfolgreiche Zukunft zu führen. Gleichzeitig bleibt Swiss Re über eine langfristige Rückversicherungspartnerschaft mit Swiss Life an einem attraktiven Risikopool beteiligt», sagt Andreas Berger, CEO von Swiss Re Corporate Solutions.

elipsLife mit Sitz in Liechtenstein und weiteren Standorten in Europa ist eine Versicherungsgesellschaft für institutionelle Kunden wie Pensionskassen und Unternehmen. Das Unternehmen fokussiert sich auf Versicherungsprodukte, welche die finanziellen Folgen von Tod und Invalidität abdecken.

Über den Verkaufspreis haben die Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart. Vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörden wird mit dem Abschluss der Transaktion im ersten Halbjahr 2022 gerechnet.

Das zu elipsLife gehörende Krankenversicherungsgeschäft in Irland verbleibt bei Swiss Re.

Swiss Life Die Swiss Life-Gruppe ist ein führender europäischer Anbieter von umfassenden Vorsorge- und Finanzlösungen. In den Kernmärkten Schweiz, Frankreich und Deutschland bietet Swiss Life über eigene Agenten sowie Vertriebspartner wie Makler und Banken ihren Privat- und Firmenkunden eine umfassende und individuelle Beratung sowie eine breite Auswahl an eigenen und Partnerprodukten an.

Die Beraterinnen und Berater von Swiss Life Select, Tecis, Horbach, Proventus, Fincentrum und Chase de Vere wählen anhand des Best-Select-Ansatzes die für ihre Kunden passenden Produkte am Markt aus. Swiss Life Asset Managers öffnet institutionellen und privaten Anlegern den Zugang zu Anlage- und Vermögensverwaltungslösungen. Swiss Life unterstützt multinationale Unternehmen mit Personalvorsorgelösungen und vermögende Privatkunden mit strukturierten Vorsorgeprodukten.

Die Swiss Life Holding AG mit Sitz in Zürich geht auf die 1857 gegründete Schweizerische Rentenanstalt zurück. Die Aktie der Swiss Life Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SLHN). Zur Swiss Life-Gruppe gehören auch verschiedene Tochtergesellschaften. Die Gruppe beschäftigt rund 10 000 Mitarbeitende und verfügt über ein Vertriebsnetz mit über 17 000 Beraterinnen und Beratern

