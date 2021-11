SynBiotic SE: Mehrheitliche Übernahme der Unternehmensgruppe des Hanf-Branchenpioniers Daniel Kruse im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung

München, 30. November 2021 - Synbiotic SE hat heute einen Einbringungsvertrag für die Übernahme von 50,1% der Geschäftsanteile der Hanf Farm GmbH, Hemp Factory GmbH, Hempro International GmbH und MH medical hemp GmbH abgeschlossen. Die Geschäftsanteile werden im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung in die Gesellschaft eingebracht. Synbiotic SE wird hierzu eine Sachkapitalerhöhung um EUR 450.900 durch Ausgabe von 450.900 neuen Aktien beschließen. SynBiotic SE leistet des Weiteren eine Zahlung in Höhe von EUR 2 Mio. in die Kapitalrücklage der Gesellschaften. Alle eingebrachten Geschäftsanteile werden mit EUR 11,27 Mio. bewertet. Damit hebt die SynBiotic SE ihre Umsatzprognose für 2021 auf 15 Mio. Euro (pro-forma-konsolidiert) an.

EIHA-Präsident Daniel Kruse und Branchenpionier Rafael Dulon bringen zusammen ein halbes Jahrhundert Cannabis-Expertise in die SynBiotic SE ein. Mit den vier Unternehmen Hanf Farm GmbH (größter Bio-Hanfanbaubetrieb Europas), Hempro International GmbH (größter Hanf-Lebensmittel-Vertrieb Mitteleuropas, mit einem internationalen Lieferanten- und Kunden-Netzwerk und profitablen Eigenmarken), Hemp Factory GmbH (größte Hanf-Lebensmittel-Produktion Mitteleuropas) und MH medical hemp GmbH (CBD-Experte und Großhändler mit THC BtM-Erlaubnis) wird das Portfolio der SynBiotic SE um wichtige Infrastrukturen und profitable Marken bereichert.

Über SynBiotic SE:

Die SynBiotic SE ist die größte börsengelistete Unternehmensgruppe Europas im Hanf- und Cannabis-Sektor und verfolgt eine auf die EU fokussierte Buy & Build Investmentstrategie. Die Unternehmensgruppe umfasst die gesamte Supply Chain vom Anbau über die Produktion bis hin zum Handel - vom Feld ins Regal. Ein Kerngeschäft des Unternehmens ist die Forschung & Entwicklung, die Produktion sowie die Vermarktung von cannabinoid- und terpenhaltiger Lösungsansätze für die großen Gesellschaftsprobleme wie Schmerz, Schlaf und Angst. Dabei ist die SynBiotic SE neben dem Nahrungsergänzungsmittel- und Kosmetikmarkt auch im medizinischen und zukünftig auch im Recreational-Cannabis-Sektor aktiv.

Weitere Informationen stehen unter https://www.synbiotic.com bereit.

Investorenkontakt Lars Müller ir@synbiotic.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: SynBiotic SE Barer Str. 7 80333 München Deutschland E-Mail: office@synbiotic.com Internet: https://www.synbiotic.com/

ISIN: DE000A3E5A59

WKN: A3E5A5 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Tradegate Exchange EQS News ID: 1252950

