DGAP-Adhoc: TAKKT AG: Vorstand schlägt Dividende von 1,10 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2021 vor (deutsch)

TAKKT AG: Vorstand schlägt Dividende von 1,10 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2021 vor

^ DGAP-Ad-hoc: TAKKT AG / Schlagwort(e): Dividende TAKKT AG: Vorstand schlägt Dividende von 1,10 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2021 vor

15.03.2022 / 16:12 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Vorstand schlägt Dividende von 1,10 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2021 vor

Der Vorstand der TAKKT AG schlägt für das Geschäftsjahr 2021 die Ausschüttung einer Dividende von 1,10 Euro je Aktie vor. Diese setzt sich zusammen aus einer Basisdividende in Höhe von 0,60 Euro und einer Sonderdividende in Höhe von 0,50 Euro.

Die Sonderdividende ist aufgrund des erfolgreichen Geschäftsjahres, der Cashflow-Stärke von TAKKT als auch durch die vergleichsweise hohe Eigenkapitalquote möglich. Auch nach der Zahlung der Dividende würde die Gruppe über ausreichend finanzielle Mittel für Akquisitionen verfügen. TAKKT beabsichtigt, in den kommenden Jahren mindestens eine Basisdividende von 0,60 Euro je Aktie als Dividende auszuschütten.

Der Dividendenvorschlag wird in der Aufsichtsratssitzung am 25. März 2022 diskutiert. Anschließend wird er der Hauptversammlung am 18. Mai zur Entscheidung vorgelegt werden.

Kontakt: Michael Loch VP Group Treasury & Investor Relations Presselstr. 12 70191 Stuttgart +49 711 3465 8222

15.03.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: TAKKT AG Presselstr. 12 70191 Stuttgart Deutschland Telefon: +49 (0)711 3465 80 Fax: +49 (0)711 3465 8104 E-Mail: investor@takkt.de Internet: www.takkt.de

ISIN: DE0007446007

WKN: 744600 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Tradegate Exchange EQS News ID: 1303235

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1303235 15.03.2022 CET/CEST

°