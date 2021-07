DGAP-Adhoc: TeamViewer AG: TeamViewer gibt vorläufige Ergebnisse für Q2 2021 bekannt (deutsch)

TeamViewer AG: TeamViewer gibt vorläufige Ergebnisse für Q2 2021 bekannt

TeamViewer gibt vorläufige Ergebnisse für Q2 2021 bekannt

- Wachstum der fakturierten Umsätze (Billings) gegenüber dem Vorjahreszeitraum in Höhe von ca. 15% und ca. 18% währungsbereinigt; unterhalb der eigenen Prognose von mindestens 20% Billings-Wachstum je Quartal

- Umsatzerlöse (IFRS) gemäß Erwartungen; jährlich wiederkehrende Umsatzerlöse wachsen um ca. 20%

- Anhaltend niedrige Kündigungsquote unterstreicht hohe Bindung der Lockdown-Abonnenten; Vertragsvolumina bei Verlängerungen jedoch auf niedrigerem Niveau

- Starkes Wachstum der Abonnentenanzahl in allen Kundensegmenten

- Ausblick für 2021 angesichts der sehr positiven Geschäftsentwicklung im Juni bestätigt, wenn auch am unteren Ende der erwarteten Spannen für Billings und Umsatzerlöse

Göppingen, 8. Juli 2021 - Die TeamViewer AG hat nach erster Durchsicht der Geschäftsentwicklung vorläufige Ergebnisse für das zum 30. Juni 2021 endende Quartal veröffentlicht.

Für das zweite Quartal erwartet TeamViewer Billings in Höhe von 121,6 Mio. EUR. Dies entspricht einem Wachstum gegenüber dem Vorjahreszeitraum in Höhe von ca. 15% und ca. 18% währungsbereinigt und liegt damit unterhalb der eigenen Prognose von mindestens 20% Billings-Wachstum je Quartal. Die Umsatzerlöse (IFRS) betragen 122,8 Mio. EUR und liegen damit im Rahmen der Erwartungen. Die jährlich wiederkehrenden Umsatzerlöse, d.h. bereinigt um den nicht fortgeführten Verkauf zeitlich unbegrenzter Lizenzen, stiegen im Jahresvergleich um 20% auf 122,3 Mio. EUR. Das Adjusted EBITDA liegt im zweiten Quartal bei 56,6 Mio. EUR, was einer Adjusted EBITDA-Marge von ca. 47% entspricht. Für das erste Halbjahr 2021 liegt die Adjusted EBITDA-Marge bei ca. 55%. Dies spiegelt die anhaltenden Wachstumsinvestitionen und die erwartete Saisonalität wider.

Wie bereits bekannt gegeben, hat die COVID-19-Pandemie die bisherigen Nachfragetrends deutlich verändert. Während das Unternehmen die meisten der neuen Abonnenten aus der ersten Welle des Lockdowns 2020 behalten konnte, war das Volumen der einzelnen Vertragsverlängerungen im April und Mai niedriger als ursprünglich erwartet. Im Juni verbesserte sich die Geschäftsdynamik deutlich, angetrieben von einem Wiederanstieg der Vertragsvolumina bei Verlängerungen sowie einem sehr starken Anstieg neuer Vertragsabschlüsse im Großkundensegment.

Über die erfolgreiche Kundenbindung hinaus (Kündigungsquote anhaltend niedrig bei ca. 15% über die letzten zwölf Monate) konnte TeamViewer im zweiten Quartal seine Abonnentenanzahl um ca. 20.000 auf ca. 623.000 erhöhen. Dies entspricht einem Anstieg in Höhe von ca. 17% gegenüber dem 30. Juni 2020. Die Anzahl der Großkunden mit einem jährlichen Vertragsvolumen von über 10.000 EUR stieg in den letzten zwölf Monaten um ca. 55%. Damit stiegen die Billings im Großkundensegment um ca. 65% auf rund 67 Mio. EUR im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum.

In Anbetracht der starken Geschäftsdynamik zum Quartalsende bestätigt TeamViewer seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2021, wenn auch am unteren Ende der erwarteten Spannen für Billings und Umsatzerlöse. Das Unternehmen rechnet weiterhin mit einer Adjusted EBITDA-Marge zwischen 49% und 51%.

Alle in dieser Mitteilung angegebenen Informationen sind vorläufig und ungeprüft.

Q2 2021 Ergebnisse und Webcast

Bis zur Veröffentlichung der vollständigen Ergebnisse für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2021 am 3. August 2021 verbleibt das Unternehmen in einer Quiet Period. Das Management wird am 3. August 2021 um 9:00 Uhr MESZ eine Telefonkonferenz für Analysten und Investoren abhalten, die live im Internet unter webcast-eqs.com/teamviewer20210803 übertragen wird. Eine Aufzeichnung sowie die dazugehörende Präsentation werden auf ir.teamviewer.com verfügbar sein.

Über TeamViewer

Als globales Technologieunternehmen und führender Anbieter einer Konnektivitätsplattform ermöglicht es TeamViewer, aus der Ferne auf Geräte aller Art zuzugreifen, sie zu steuern, zu verwalten, zu überwachen und zu reparieren - von Laptops und Mobiltelefonen bis zu Industriemaschinen und Robotern. Ergänzend zur hohen Zahl an Privatnutzern, für die die Software kostenlos angeboten wird, hat TeamViewer mehr als 600.000 zahlende Kunden und unterstützt Unternehmen jeglicher Größe und aus allen Branchen dabei, geschäftskritische Prozesse durch die nahtlose Vernetzung von Geräten zu digitalisieren. Vor dem Hintergrund globaler Megatrends wie der rapiden Verbreitung von internetfähigen Endgeräten, der zunehmenden Prozessautomatisierung und neuer, ortsunabhängiger Arbeitsformen hat sich TeamViewer zum Ziel gesetzt, den digitalen Wandel proaktiv mitzugestalten und neue Technologien wie Augmented Reality, künstliche Intelligenz und das Internet der Dinge kontinuierlich für Produktinnovationen zu nutzen. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2005 wurde die Software von TeamViewer weltweit auf mehr als 2,5 Milliarden Geräten installiert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Göppingen, Deutschland, und beschäftigt weltweit mehr als 1.400 Mitarbeiter. Im Jahr 2020 verzeichnete TeamViewer fakturierte Umsätze (Billings) in Höhe von 460 Mio. EUR. Die TeamViewer AG (TMV) ist als MDAX-Unternehmen an der Frankfurter Börse notiert. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.teamviewer.com.

