DGAP-Adhoc: TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH: Beabsichtigter Erwerb der wesentlichen Vermögenswerte der TRIA Gruppe (deutsch)

19.08.2020 / 18:50 CET/CEST

Essen, 19. August 2020, 18:00 Uhr, - Mit Vereinbarung vom heutigen Tag haben die TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH ( WKN: A2YPE8 / ISIN: NO0010861792) und weitere Gesellschaften der TEMPTON Unternehmensgruppe, Essen, ("TEMPTON") mit verschiedenen Gesellschaften der TRIA Gruppe, Ingolstadt, ("TRIA"), Verträge über den Erwerb der wesentlichen Vermögenswerte von TRIA abgeschlossen.

TRIA ist einer der bekannten deutschen Personaldienstleister mit einem Umsatz im Geschäftsjahr 2019 von rd. EUR 90 Millionen. TEMPTON wird von TRIA das dort von mehr als 30 Niederlassungen betreute operative Geschäft und ca. 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernehmen.

Der Vollzug der Kaufverträge ist für den 1. September 2020, 0:00 Uhr, vorgesehen. Über die Höhe des Kaufpreises haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Durch die Übernahme von TRIA stößt TEMPTON in der Lünendonk Liste der führenden Zeitarbeitsunternehmen in Deutschland in die Spitzengruppe der TOP 10 vor.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Frau Christina Decker Leiterin Marketing TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH

TEMPTON Investor Relations: https://www.tempton.de/ueber-tempton/investor-relations/

TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH Schürmannstr. 24 45136 Essen Deutschland

ISIN: NO0010861792

WKN: A2YPE8 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Tradegate Exchange EQS News ID: 1120855

19.08.2020 CET/CEST

