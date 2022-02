The Grounds Real Estate Development AG übertrifft Umsatz- und Ergebnisprognose 2021 auf Grundlage erster vorläufiger Zahlen deutlich

The Grounds Real Estate Development AG übertrifft Umsatz- und Ergebnisprognose 2021 auf Grundlage erster vorläufiger Zahlen deutlich

Berlin, 1. Februar 2022 - Nach vorläufigen ungeprüften Konzernzahlen hat die The Grounds Real Estate Development AG ( ISIN DE000A2GSVV5 ) im Geschäftsjahr 2021 Konzernumsatzerlöse von mehr als 30 Mio. EUR sowie ein Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von mehr als 8,0 Mio. EUR erwirtschaftet und damit die Umsatz- und Ergebnisprognose für 2021 deutlich übertroffen.

Die ursprünglich für 2021 erwarteten Konzernumsatzerlöse von 23 Mio. EUR werden somit um mindestens 30%, das erwartete Konzern-EBIT von 6,1 Mio. EUR um mindestens 31% übertroffen.

Einen größeren Beitrag am deutlichen Überscheiten der Planzahlen leistete der Verkauf eines Mehrheitsanteils am Projekt Börde Bogen in Magdeburg an einen Joint-Venture Partner. Aber auch die Wertentwicklung des Portfolios im Anlagevermögen und die Umsatzrealisierung nach Baufortschritt in den Projektentwicklungen haben zum Übertreffen der Umsatz- und EBIT-Erwartungen beigetragen.

Die Veröffentlichung des Geschäftsberichts für das Geschäftsjahr 2021 ist am 13. April 2022 vorgesehen.

