DGAP-Adhoc: The NAGA Group AG: NAGA FÜHRT KAPITALERHÖHUNG MIT EINEM BRUTTOERLÖS VON 22,7 MILLIONEN EURO DURCH (deutsch)

The NAGA Group AG: NAGA FÜHRT KAPITALERHÖHUNG MIT EINEM BRUTTOERLÖS VON 22,7 MILLIONEN EURO DURCH

^ DGAP-Ad-hoc: The NAGA Group AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme The NAGA Group AG: NAGA FÜHRT KAPITALERHÖHUNG MIT EINEM BRUTTOERLÖS VON 22,7 MILLIONEN EURO DURCH

16.09.2021 / 20:36 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NAGA FÜHRT KAPITALERHÖHUNG MIT EINEM BRUTTOERLÖS VON 22,7 MILLIONEN EURO DURCH

Hamburg, 16. September 2021

Der Vorstand der The Naga Group AG ( ISIN DE000A161NR7 , Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft im Wege der Ausnutzung des genehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre um EUR 4.204.990,00 durch Ausgabe von 4.204.990 neuen, auf den Namen lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00 gegen Bareinlagen zu erhöhen (die "Neuen Aktien").

Die Aktien werden im Rahmen einer Privatplatzierung zu einem Platzierungspreis von EUR 5,40 platziert. Die Gesellschaft hat bereits unverbindliche Zusagen für alle Neuen Aktien erhalten.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung zu verwenden, um seine Marketing- und Wachstumsaktivitäten zu beschleunigen und das internationale Wachstum durch die Einstellung wichtiger Mitarbeiter auszubauen.

Haftungsausschluss Diese Mitteilung ist nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung oder Verteilung in den Vereinigten Staaten von Amerika ("Vereinigte Staaten") bestimmt. Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die hierin erwähnten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung gemäß dem Securities Act weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden. Es wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten geben.

Kontakt: Die NAGA Gruppe AG Andreas Luecke, Vorstand Hohe Bleichen 12 20354 Hamburg

E: press@naga.com

16.09.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: The NAGA Group AG Hohe Bleichen 12 20354 Hamburg Deutschland E-Mail: info@naga.com Internet: www.naga.com

ISIN: DE000A161NR7

WKN: A161NR Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1234092

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1234092 16.09.2021 CET/CEST

°