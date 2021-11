The NAGA Group AG plant NASDAQ IPO, gibt Prognose für das Geschäftsjahr 2022 bekannt und kündigt Änderungen seiner regulierten Aktivitäten im Vereinigten Königreich an

Hamburg, 24. November 2021 - Die NAGA Group AG (XETRA: N4G, ISIN: DE000A161NR7 ), Anbieter des sozialen Netzwerks für Handel, Kryptowährungen und Zahlungen NAGA.com, plant einen Börsengang ("IPO") und eine damit verbundene Notierungsaufnahme an der US-Technologiebörse NASDAQ für 2022.

Der Börsengang und die Notierung von NAGA in den USA könnten vorbehaltlich des Marktumfeldes und anderer Bedingungen bereits in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 abgeschlossen werden. Die Details werden von NAGA zu einem späteren Zeitpunkt des Prozesses festgelegt. NAGA erwartet durch das US IPO Zugang zu einer deutlich breiteren Investorengruppe und eine weitere deutliche Stärkung des Profils am Kapitalmarkt.

Unterstützt werden diese Bemühungen durch eine kontinuierlich starke Entwicklung des operativen Geschäfts. Die Gesellschaft rechnet für das Geschäftsjahr 2022 mit einem Konzernumsatz von EUR 95 Mio. bis EUR 105 Mio., was circa einer Verdopplung des für 2021 geplanten Umsatzes entspricht, sowie mit einem Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von EUR 25 Mio. bis EUR 30 Mio.

Gleichzeitig gibt das Unternehmen bekannt, dass seine direkten Geschäftsbeziehungen in Bezug auf regulierte Aktivitäten zu den im Vereinigten Königreich ansässigen Kunden der Unternehmensgruppe im Laufe des Dezembers 2021 beendet werden. Die britische Aufsichtsbehörde Financial Conduct Authority (FCA) wurde über diese Änderung informiert.

Die daraus resultierenden Umsatz- und Margenveränderungen sind in der o.g. Prognose bereits berücksichtigt.

