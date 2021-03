DGAP-Adhoc: The Social Chain AG: The Social Chain AG gibt Wandelanleihe aus (deutsch)

The Social Chain AG: The Social Chain AG gibt Wandelanleihe aus

Veröffentlichung gemäß Artikel 17 MAR

NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER UNMITTELBAR, IN EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER IM DISCTRICT OF COLUMBIA (ZUSAMMEN "VEREINIGTE STAATEN"), KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN REGULATORISCHEN BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT. ES BESTEHEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. SIEHE HIERZU DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

The Social Chain AG gibt Wandelanleihe aus

Berlin, 16. März 2021 - Der Vorstand der The Social Chain AG ( WKN: A1YC99 ,

ISIN: DE000A1YC996, Ticker: PU11) ("Gesellschaft") hat die Emission einer Wandelanleihe mit Bezugsrecht der Aktionäre beschlossen.

Das gesamte Emissionsvolumen beträgt bis zu EUR 25.000.000,00. Einige bestehende Aktionäre haben die ihnen zustehenden Bezugsrechte durch entsprechende Vereinbarungen an die Emissionsbank abgetreten, sodass sich das Bezugsangebot nur noch auf ein Volumen von EUR 7.999.000,00 bezieht und prospektfrei auf Grundlage eines Basisinformationsblatts (BIB) durchgeführt wird. Die Emissionsbank wird die nicht bezogenen Wandelschuldverschreibungen qualifizierten Anlegern im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung zum Erwerb anbieten, die in Deutschland und anderen ausgewählten Jurisdiktionen außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika gemäß Regulation S unter dem U.S. Securities Act von 1933 ("Securities Act") durchgeführt werden wird. Nicht bezogene Wandelschuldverschreiben werden im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich qualifizierten Anlegern angeboten. Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats haben sich bereit erklärt, sich im Rahmen der Privatplatzierung zu beteiligten.

Die Wandelanleihe wird eine Laufzeit von drei Jahren haben. Der anfängliche Wandlungspreis, die anfängliche Wandlungsprämie und der Zinssatz der Wandelanleihe werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Bezugsangebotes noch nicht feststehen und voraussichtlich erst am oder um den 25. März 2021 vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf der Grundlage des Ergebnisses eines von der Emissionsbank durchgeführten Bookbuilding-Verfahrens festgelegt.

Die Bezugsfrist wird voraussichtlich vom 18. März 2021 bis zum 31. März 2021 laufen. Es wird damit gerechnet, dass das Bezugsangebot am 17. März 2021 im Bundesanzeiger veröffentlicht werden wird. Die Gesellschaft wird zudem ein Basisinformationsblatt für die Wandelanleihe auf der Unternehmenshomepage unter https://www.socialchain.com veröffentlichen.

Das Unternehmen beabsichtigt den Nettoemissionserlös aus der Ausgabe der Wandelanleihe hauptsächlich zur Finanzierung des weiteren Wachstums der bestehenden Geschäftstätigkeit, für ausgewählte Akquisitionen im Bereich Social Media & eCommerce und für allgemeine gesellschaftsrechtliche Zwecke zu verwenden.

Über The Social Chain AG

Als erstes integriertes Social Media Unternehmen vereint The Social Chain und Social Commerce, verbunden über die eigene Tech-Plattform LINKS. Das Unternehmen ist ein Pionier für Aufbau, Entwicklung und Skalierung von Social Media Brands. SOCIAL CHAIN hat ihren Hauptsitz in Berlin und weitere Standorte in Manchester, London, New York und München.

Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Gesellschaft dar.

Diese Mitteilung ist weder unmittelbar noch mittelbar zur Verbreitung in die Vereinigten Staaten oder innerhalb der Vereinigten Staaten bestimmt und darf nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des Securities Act definiert) oder an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den Vereinigten Staaten weitergeleitet werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind und werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung unter dem Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten durchzuführen.

Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere werden in Kanada, Australien oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Kanada, Australien oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten. Es wurden keine Maßnahmen zum Angebot, Erwerb oder Vertrieb der Wertpapiere in Länder, in denen dies nicht gestattet ist, ergriffen.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartung und Annahmen des Managements der Gesellschaft und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthaltenen ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von den hierin beschriebenen aufgrund von Faktoren abweichen, die die Gesellschaft betreffen, unter anderem Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Kapitalmarktrisiken, Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen sowie Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung, insbesondere das steuerrechtliche Umfeld betreffend. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

