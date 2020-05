DGAP-Adhoc: tick Trading Software AG: Halbjahresergebnis des Geschäftsjahres 2019/2020 (deutsch)

tick Trading Software AG: Halbjahresergebnis des Geschäftsjahres 2019/2020

15.05.2020 / 17:05 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

tick Trading Software AG Halbjahresergebnis des Geschäftsjahres 2019/2020: Ergebnis vor Steuern: TEUR 1.148 (- 0,69% gegenüber dem Vorjahr) Ergebnis nach Steuern: TEUR 783 (- 1,63% gegenüber dem Vorjahr) Prognose im Geschäftsjahr 2019/2020: Jahresüberschuss TEUR 1.600 - 1.900 Hauptversammlung am 25. August 2020

Düsseldorf, 15.05.2020

Die tick Trading Software AG (tick-TS AG) hat das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2019/2020 (01.10.2019 - 31.03.2020) nach dem heute aufgestellten Halbjahresabschluss mit einem Halbjahresüberschuss von TEUR 783 abgeschlossen. Dies entspricht einem leichten Rückgang von 1,63% gegenüber dem Vorjahreshalbjahr mit TEUR 796. Das Ergebnis vor Steuern beläuft sich mit einem leichten Rückgang von 0,69% auf TEUR 1.148 (Vorjahreshalbjahr TEUR 1.156). Die Umsatzerlöse lagen im ersten Halbjahr bei TEUR 3.375. Dies entspricht einem leichten Anstieg von 3,34% gegenüber dem Vorjahreshalbjahr mit TEUR 3.266.

Die gesamten Verwaltungsaufwendungen der tick-TS AG inklusive Abschreibungen stiegen moderat um 5,97% auf TEUR 2.309 (Vorjahreshalbjahr TEUR 2.179). Der finanzielle Leistungsindikator der Gesellschaft, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag bei TEUR 1.150. Dies entspricht einem leichten Rückgang von 0,44% gegenüber dem Vorjahreshalbjahr mit TEUR 1.155.

Die tick-TS AG sieht sich gut gerüstet, die Corona-Krise bestmöglich zu bewältigen. Die hohe Volatilität an den Börsen im 1. Quartal des Jahres 2020 hat bei der tick-TS AG zu einem gestiegenen Umsatz an lastabhängigen Gebühren geführt. Kombiniert mit dem Zugewinn an Lizenzeinnahmen im Vergleich zum Vorjahresergebnis ergeben sich die gestiegenen Umsatzerlöse. Die erhöhten Marktunsicherheiten haben aber auch zu einer deutlichen Verzögerung von Investitionsentscheidungen geführt. Diese Verzögerungen verschieben bei der tick-TS AG Projekterlöse aus dem 1. Halbjahr in das 2. Halbjahr des Geschäftsjahres 2019/2020 und eventuell darüber hinaus.

Der Vorstand behält die Entwicklungen weiter im Blick und erhöht die bisherige Prognose im Geschäftsjahr 2019/2020 auf einen Jahresüberschuss in einer Spanne von TEUR 1.600 - 1.900. Das Erreichen der Planzahlen ist abhängig von der Realisierung einiger Projekte sowie Einmalerlösen.

Detaillierte Informationen zum Halbjahresabschluss werden im Juni mit dem Halbjahresfinanzbericht des Geschäftsjahres 2019/2020 unter https://www.tick-ts.de/de/zahlen-und-fakten.html veröffentlicht.

Die Hauptversammlung wird am 25. August 2020 als rein virtuelle Hauptversammlung stattfinden. Eine entsprechende Einladung wird den Aktionären nach den aktuell gültigen Gesetzen fristgerecht zugehen.

Weitere Informationen zum Unternehmen sind unter der folgenden Website verfügbar:

www.tick-TS.de

Ansprechpartner: Herr Gerd Goetz (Vorstand)

tick Trading Software AG / Berliner Allee 59 / 40212 Düsseldorf

WKN: A0LA30 / ISIN: DE000A0LA304 Email: info@tick-ts.de / Tel.: 0211/781767-0

Sprache: Deutsch Unternehmen: tick Trading Software AG Berliner Allee 59 40212 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (0)211 781767-0 Fax: +49 (0)211 781767-29 E-Mail: info@tick-ts.de Internet: www.tick-ts.de

ISIN: DE000A0LA304

WKN: A0LA30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), Hamburg, Stuttgart EQS News ID: 1046955

