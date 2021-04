DGAP-Adhoc: tmc Content Group AG: Gewinnwarnung für das Geschäftsjahr 2020 (deutsch)

tmc Content Group AG: Gewinnwarnung für das Geschäftsjahr 2020

^ DGAP-Ad-hoc: tmc Content Group AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung tmc Content Group AG: Gewinnwarnung für das Geschäftsjahr 2020

07.04.2021 / 17:24 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die tmc Content Group AG hat bei der Erstellung des Jahresberichts 2020 zusammen mit der Revisionsstelle festgestellt, dass sie für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr einen Verlust von ca. CHF 1,6 Mio. ausweisen muss, dies als Folge von drei Haupttreibern:

1. Ausserordentliche Abschreibungen der Filmrechte aus der Filmbibliothek des Unternehmens für Lizenzen, die älter als fünf Jahre sind.

2. Ausserordentliche Abschreibungen auf den Marken.

3. Verstärkter negativer Einfluss des Wechselkurses zwischen EUR und CHF.

Im Zusammenhang dieser Veröffentlichung weist die tmc Content Group AG auf die temporäre Suspendierung des Handels mit ihren Aktien hin. Die Suspendierung erfolgte aus formellen Gründen infolge der nicht abgeschlossenen Umwandlung von Inhaber- in Namenaktien bei den Börsenunternehmen. Die tmc Content Group AG ist nun infolge der Gesetzeslage verpflichtet, ihre Statuten anzupassen, damit der Handel wieder aufgenommen werden kann. Sie hält diesbezüglich am 28. April 2021 eine ausserordentliche Generalversammlung ab, zu welcher am heutigen Datum in den statutarisch vorgesehenen Organen eingeladen worden ist.

Kontakt: E-mail: info@contentgroup.ch tmc Content Group AG Poststrasse 24 P.O. Box 1546 CH-6300 Zug Switzerland Tel: +41 41 766 25 30 Fax: +41 62 756 13 64

07.04.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: tmc Content Group AG Poststrasse 24 6300 Zug Schweiz Telefon: +41-41-7662530 Fax: +41-62-7561364 E-Mail: info@contentgroup.ch Internet: http://www.contentgroup.ch

ISIN: CH0016458363

WKN: 121527 Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Stuttgart EQS News ID: 1182029

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1182029 07.04.2021 CET/CEST

°