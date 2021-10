DGAP-Adhoc: tokentus investment AG setzt Angebotspreis für geplante Kapitalerhöhung auf EUR 2,55 fest (deutsch)

tokentus investment AG setzt Angebotspreis für geplante Kapitalerhöhung auf EUR 2,55 fest

^ DGAP-Ad-hoc: tokentus investment AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung tokentus investment AG setzt Angebotspreis für geplante Kapitalerhöhung auf EUR 2,55 fest

10.10.2021 / 17:46 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

tokentus investment AG setzt Angebotspreis für geplante Kapitalerhöhung auf EUR 2,55 fest

- Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in die USA, Australien, Kanada und Japan -

Frankfurt am Main, 10. Oktober 2021 - Der Vorstand der tokentus investment AG (WKN A3CN9R / ISIN DE000A3CN9R8 ) hat am 10. Oktober 2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 10. Oktober 2021 den Platzierungspreis für die Durchführung der in der Hauptversammlung vom 6. Juli 2021 beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts in Höhe von bis zu EUR 20 Mio. durch Ausgabe von bis zu 20.000.000 neuen auf den Namen lautenden nennwertlosen Stückaktien auf EUR 2,55 je Aktie festgesetzt. Vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierprospektes durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), mit welcher in Kürze gerechnet wird, soll ein öffentliches Angebot durchgeführt werden. Daneben wird parallel eine Privatplatzierung durchgeführt.

Angeboten werden bis zu 20.000.000 neue auf den Namen lautende nennwertlose Stückaktien, die ab dem 1. Januar 2021 gewinnberechtigt sind. Der Bruttoemissionserlös beläuft sich auf bis zu EUR 51 Mio. bei vollständiger Platzierung. Der Emissionserlös dient dem Ausbau des Investmentportfolios, mithin dem Erwerb neuer Beteiligungen und / oder Finanzanlagen, dem Ausbau bestehender Beteiligungen und / oder Finanzanlagen, dem Erwerb von Token und / oder der Verwendung für allgemeine Unternehmenszwecke.

Nach erfolgter Billigung des Wertpapierprospektes durch die BaFin wird dieser auf der Homepage der tokentus investment AG im Investor Relations-Bereich unter www.tokentus.com abrufbar sein.

Kontakt Investor Relations: Oliver Michel CEO der tokentus investment AG Tel: +49 175 7222 351 contact@tokentus.com

10.10.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: tokentus investment AG Taunusanlage 8 c/c WeWork 60329 Frankfurt Deutschland E-Mail: contact@tokentus.com Internet: www.tokentus.com

ISIN: DE000A3CN9R8

WKN: A3CN9R Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München EQS News ID: 1239617

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1239617 10.10.2021 CET/CEST

°