DGAP-Adhoc: TRATON SE: TRATON unterzeichnet Zusammenschlussvertrag mit Navistar International Corporation (deutsch)

TRATON SE: TRATON unterzeichnet Zusammenschlussvertrag mit Navistar International Corporation

TRATON unterzeichnet Zusammenschlussvertrag mit Navistar International Corporation

München, 7. November 2020 - Die TRATON SE ("TRATON") hat mit dem US-amerikanischen Lkw-Hersteller Navistar International Corporation ("Navistar"), an dem TRATON bereits eine Beteiligung in Höhe von ca. 16,7 % hält, heute einen bindenden Zusammenschlussvertrag ("Merger Agreement") unterzeichnet. Danach soll TRATON sämtliche nicht bereits von TRATON gehaltene Stammaktien an Navistar für einen Preis von USD 44,50 je Navistar-Stammaktie erwerben. Der Vorstand und Aufsichtsrat von TRATON sowie die Gremien der Volkswagen Aktiengesellschaft haben der Transaktion zugestimmt.

Das Board of Directors von Navistar hat dem Abschluss des Merger Agreements zugestimmt. Der Vollzug der Transaktion, mit dem Mitte 2021 gerechnet wird, steht unter anderem unter dem Vorbehalt, dass die Aktionärsversammlung von Navistar dem Merger Agreement zustimmt und weiteren Vollzugsbedingungen, insbesondere der Erteilung der erforderlichen regulatorischen Genehmigungen.

