DGAP-Adhoc: Traumhaus AG übertrifft Prognose mit vorläufigen Zahlen 2021 (deutsch)

Traumhaus AG übertrifft Prognose mit vorläufigen Zahlen 2021

^ DGAP-Ad-hoc: Traumhaus AG / Schlagwort(e): Immobilien/Vorläufiges Ergebnis Traumhaus AG übertrifft Prognose mit vorläufigen Zahlen 2021

24.03.2022 / 13:03 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

24.03.2022

DGAP-News: Traumhaus AG

DGAP-News: Traumhaus AG / Schlagwort (e): Immobilien / Abweichung Prognose

Traumhaus AG übertrifft Prognose mit vorläufigen Zahlen 2021

Das Unternehmen (Frankfurt, m:access, Xetra, ISIN: DE000A2NB7S2 ) gibt einen vorläufigen Konzernumsatz von rund 102 Mio. EUR für das Geschäftsjahr 2021 bekannt. Das entspricht einer Steigerung von mehr als 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr (86 Mio. EUR). Das EBITDA liegt in einer Bandbreite von 12,5 bis 13,3 Mio. EUR (Vorjahr: 9,2 Mio. EUR). Das entspricht einer EBITDA-Steigerung gegenüber dem Vorjahr von rund 39 Prozent. Damit hat Traumhaus ihre Prognose vom 21.04.2021 übertroffen.

Auch die Eigenkapitalquote entwickelt sich positiv; sie wird von Traumhaus AG mit rund 30 Prozent angegeben (Vorjahr: 23,85 %). Das entspricht einer Steigerung von rund 26 Prozent.

Die oben genannten Zahlen sind vorläufig und ungeprüft. Die endgültigen Geschäftszahlen für das Jahr 2021 wird Traumhaus AG in Form des testierten Konzernabschlusses im April 2022 veröffentlichen.

Über Traumhaus AG

Die Traumhaus AG, gegründet 1993 mit Sitz in Wiesbaden, ist ein erfahrener Anbieter für innovative Siedlungskonzepte und serielles Bauen in Massivbauweise. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Grundstückskauf (ab 3.500 qm) und Projektentwicklung über Bau und Vermarktung bis zur anschließenden Betreuung der Immobilien. Das Leitmotiv lautet: "Wir haben die Lösung für bezahlbares Wohnen!" Wesentlicher Erfolgsfaktor dafür ist die ausgefeilte Standardisierung aller Prozessschritte. Seit August 2018 ist das Unternehmen an der Münchener Börse im Marktsegment m:access notiert sowie im Freiverkehr der Frankfurter Börse und im Xetra Handel. 2020 kamen Tradegate (Berlin), Quotrix (Düsseldorf), Gettex (München) sowie die Parkettbörsen Düsseldorf und Stuttgart hinzu.

Traumhaus AG Investor Relations Michael Bussmann +49 6122 58653 - 68 m.bussmann@traumhaus-familie.de

Traumhaus AG Pressesprecherin Christine Stein +49-6122-58653-555 c.stein@traumhaus-familie.de

Medienkontakt: BeckerBeratungsGesellschaft (BBG) Klaus-Karl Becker Neustr. 23 55296 Gau-Bischofsheim / Mainz +49 (0) 172 61 41 955 kkb@b-bg.de

24.03.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Traumhaus AG Borsigstraße 20a 65205 Wiesbaden Deutschland Telefon: +49 (0) 6122 586 53 0 Fax: +49 (0)6122 586 53 - 0 E-Mail: info@traumhaus-familie.de Internet: www.traumhaus-familie.de

ISIN: DE000A2NB7S2

WKN: A2NB7S Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München EQS News ID: 1311229

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1311229 24.03.2022 CET/CEST

°