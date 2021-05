DGAP-Adhoc: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: TTL AG erhöht Beteiligung an der Montano Asset Management GmbH auf 50 Prozent (deutsch)

TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: TTL AG erhöht Beteiligung an der Montano Asset Management GmbH auf 50 Prozent

17.05.2021

München, 17.05.2021

TTL AG erhöht Beteiligung an der Montano Asset Management GmbH auf 50 Prozent

Die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG ("TTL", "TTL AG") ( ISIN DE0007501009 ) erwirbt weitere 20 Prozent an der Montano Asset Management GmbH ("Montano"). Sie nutzt damit eine Option, die ihr ermöglicht, die im Dezember 2020 erworbene Beteiligung an dem Immobilienspezialisten von 30 Prozent auf 50 Prozent aufzustocken.

Der Beteiligungsausbau erfolgt im Rahmen der Zeichnung einer Kapitalerhöhung durch die TTL AG. In den vergangenen Monaten haben TTL und Montano mehrere perspektivenstarke Projekte initiiert, die zum Teil ab Beginn des zweiten Halbjahres in die Umsetzungsphase gehen. Zudem will Montano mit dem generierten Mittelzufluss den geplanten Wachstumspfad mit höherem Tempo fortsetzen.

Der Erwerb der zusätzlichen 20 Prozent an Montano ist der letzte Schritt des zweistufigen Beteiligungsaufbaus der TTL am dem wachstumsstarken Immobilienassetmanager. Das Closing der Transaktion soll noch im Mai 2021 erfolgen.

Die Montano Asset Management GmbH ist einer der führenden unabhängigen Core-Plus und Value-Add-Immobilien Manager im deutschen Gewerbeimmobilienmarkt mit einem betreuten Immobilienvermögen von aktuell rund 1,6 Mrd. Euro.

Mitteilende Person Theo Reichert Vorstandsvorsitzender Tel: +49 89 381611-0 E-Mail: presse@ttl-ag.de

Ansprechpartner für Investoren und Presse Annette Kohler-Kruse Instinctif Partners Tel. +49 89 3090 5189-23 ir@ttl-ag.de presse@ttl-ag.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: TTL Beteiligungsund Grundbesitz-AG Theresienhöhe 28 80339 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 381611-0 Fax: +49 (0)89 3915-92 E-Mail: ir@ttl-ag.de Internet: www.ttl-ag.de

ISIN: DE0007501009

WKN: 750100 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1196979

