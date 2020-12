DGAP-Adhoc: Tuff Group AG: Tuff Group AG beabsichtigt außerplanmäßige Abschreibung auf das Anlagevermögen (deutsch)

Tuff Group AG: Tuff Group AG beabsichtigt außerplanmäßige Abschreibung auf das Anlagevermögen

Tuff Group AG beabsichtigt außerplanmäßige Abschreibung auf das Anlagevermögen

Frankfurt am Main, 30. Dezember 2020: Die Tuff Group AG wird im Zuge der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von EUR 33.215.000,00 auf den Bilanzwert der Geschäftsanteile an ihrer einzigen Tochtergesellschaft, der Tuff Offshore Pte. Ltd, die als Anlagenbauunternehmen im Bereich Öl und Gas tätig ist, vornehmen.

Die Abschreibung erfolgt aufgrund einer Neubewertung des Anlagevermögens, die zur Berücksichtigung makroökonomischer Veränderungen im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2019 vorgenommen wurde. Die weltweite Nachfrage nach Öl und Gas ist erheblich gesunken. Dieser Umstand hat somit auch wesentlichen Einfluss auf die Bewertung der Geschäftsanteile an der einzigen Tochtergesellschaft, der Tuff Offshore Pte. Ltd, die Anlagenbauprojekte im Bereich Öl- und Gasförderung durchführt.

Ein zusätzlicher Abwertungsbedarf für den Bilanzwert der Anteile im Jahr 2020 als Auswirkung der Corona-Pandemie ist nicht zu erwarten.

Die Abschreibung verringert nicht nur den Wert der Finanzanlagen in der Bilanz, sondern auch das EBIT sowie das Jahresergebnis. Auf den Cashflow hat die außerplanmäßige Abschreibung dagegen keine Auswirkungen. Die Abschreibung hat außerdem keine Auswirkungen auf den nach internationalen Rechnungslegungsgrundsätzen (IFRS) aufzustellenden Konzernabschluss 2019 der Tuff Group AG.

Meldepflichtiger: Ganesh Paulraj, Vorstand, TUFF Group AG, Marienplatz 2, 80331 München

Zur Tuff Group AG (www.tuffgroup.com): Das Geschäft der Tuff Group konzentriert sich auf die Bereiche Öl & Gas, Infrastruktur, Marine, Energie und Energieerzeugung. Im Bereich Öl & Gas die Tuff Group operativ tätig als Anlagenbauer und Anbieter von Komplettlösungen für Engineering, die Beschaffung und Bau, Herstellung, Vernetzung, Installation, Inbetriebnahme & operativer Betrieb (EPC & O, englisch für Engineering, Procurement and Construction, Fabrication, Integration, Installation, Commissioning & Operations) von Marine- und Schiffsausrüstung, Aufbauten für Schwimminseln und feste Installationen für die weltweite Öl- und Gasindustrie. Zu den angebotenen Anlagen gehören insbesondere seegestützte Förder- und Raffinerieanlagen wie etwa FPSO-Schiffe (Floating Production Storage and Offloading Unit, englisch für schwimmende Produktions-, Lager- und Verladeeinheit), mobile Produktionsanlagen auf offener See MOPU (Mobile Offshore Production Unit), schwimmende Lager FSU (Floating Storage Unit), schwimmende Lager und Wiederverdampfungsanlagen FSRU (Floating Storage & Regasification Unit), Raffinerien, Plattformen und Fabriken auf Land. Im Infrastrukturbereich ist die Tuff Group als EPC-Unternehmen (Engineering, Procurement, Construction) und Generalunternehmer für große Public-Private-Partnership-Projekte wie Verkehrs- und Brückeninfrastruktur, Flughäfen und Wohnungen sowie Versorgungsanlagen für Versorgungsunternehmen tätig. Im Bereich Energie & Stromerzeugung bietet Tuff das Engineering, die Beschaffung und den Bau (EPC, englisch für Engineering, Procurement and Construction) von Energieerzeugungsanlagen sowohl im konventionellen als auch im Bereich der erneuerbaren Energien an und zusätzlich Projekte zur Energiegewinnung aus Abfall (WTE, englisch für Waste to Energy).

Sprache: Deutsch Unternehmen: Tuff Group AG Frankfurter Ring 150, Haus 3 80807 München Deutschland Telefon: +49 69 98972350 E-Mail: investorrelations@tuffgroup.com Internet: www.tuffgroup.com

ISIN: DE000A161N22

WKN: A161N2 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard) EQS News ID: 1157974

