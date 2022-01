DGAP-Adhoc: UET United Electronic Technology AG beabsichtigt die Übernahme des Technologieunternehmens Teleconnect GmbH, Dresden (deutsch)

UET United Electronic Technology AG beabsichtigt die Übernahme des Technologieunternehmens Teleconnect GmbH, Dresden

^ DGAP-Ad-hoc: UET United Electronic Technology AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Strategische Unternehmensentscheidung UET United Electronic Technology AG beabsichtigt die Übernahme des Technologieunternehmens Teleconnect GmbH, Dresden

28.01.2022 / 10:51 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die UET United Electronic Technology AG ( ISIN: DE000A0LBKW6 ), Eschborn, gibt die beabsichtigte Übernahme des 1990 in Dresden gegründeten Technologie- und Entwicklungsunternehmens Teleconnect GmbH bekannt.

Die geplante Transaktion ist ein weiterer Entwicklungsschritt für die UET-Gruppe, die Technologietiefe für Lösungen rund um Gigabitsysteme für private und öffentliche Telekommunikationsnetzwerke zu erhöhen. Seit der Gründung hat sich Teleconnect als Pionier für Kommunikationssystementwicklung sowie Hard- und Softwaredesign für Datenübertragung und Signalverarbeitung etabliert und immer wieder bahnbrechende Entwicklungen für drahtgebundene, optische und drahtlose Übertragung erdacht und entwickelt.

Durch die avisierte Übernahme entsteht am Standort Dresden ein Forschungs- und Entwicklungszentrum für Lösungen und hochintegrierte Systeme, welche zukünftig in den Systemen der UET-Gruppe oder im Auftrag für Drittkunden eingesetzt werden. Die Systeme finden u. A. in Gigabitapplikationen sowie 5G Mobil- und Campusnetzwerken Anwendung. Infolge der geplanten Übernahme baut die UET-Gruppe auch ihr Know-how in Richtung Entwicklung, Standardisierung und Forschungskooperationen aus.

Die UET AG bietet den Gesellschaftern der Teleconnect GmbH eine vollständige Übernahme mit einer Kombination aus Barkaufpreis und Ausgabe neuer Aktien der UET AG an. Im Zuge dieser Transaktion soll das Grundkapital der UET AG um 1.050.000 Aktien erhöht werden. Die Gesellschafter der Teleconnect GmbH werden nach Abschluss der Transaktion Aktionäre der UET AG.

Zwischen den Gesellschaften der UET und Teleconnect besteht seit mehreren Jahren eine aktive und strategische Zusammenarbeit. Mit 20 Entwicklungsingenieuren erwirtschaftete Teleconnect im abgelaufenen Geschäftsjahr rund EUR 2 Mio. Umsatz. Es ist beabsichtigt, dass sämtliche Kundenprojekte von der UET-Gruppe nach erfolgter Übernahme fortgeführt und weiterentwickelt werden.

Kontakt: UET United Electronic Technology AG D-65760 Eschborn, Frankfurter Straße 80-82 Sebastian Schubert Investor Relations Tel: + 49 (0) 6196 777755-0, E-Mail: investor@uet-group.com

28.01.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: UET United Electronic Technology AG Frankfurter Straße 80-82 65760 Eschborn Deutschland Telefon: +49 (0)6196-7777550 Fax: +49 (0)6196-7777559 E-Mail: investor@uet-group.com Internet: www.uet-group.com

ISIN: DE000A0LBKW6

WKN: A0LBKW Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart EQS News ID: 1274200

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1274200 28.01.2022 CET/CEST

