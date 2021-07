DGAP-Adhoc: Umalis Group: JAHRESERGEBNIS 2020 (deutsch)

Umalis Group: JAHRESERGEBNIS 2020

UMSATZ VON 4,5MEUR (+ 27%)

BETRIEBSERGEBNIS VON 3,4KEUR (+123%)

NETTOERGEBNIS VON 73,6KEUR (+356%)

Der Verwaltungsrat der UMALIS GROUP (Euronext Access - FR0011776889 - MLUMG) hat in seiner Sitzung am 30. Juni 2021 den nachfolgend dargestellten Jahresabschluss 2020 genehmigt (Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020). Diese Jahresinformation wird gemäß den französischen Rechnungslegungsstandards geprüft, dargestellt und nachstehend kommentiert.

Stand: 31.12. in Euro 2020 2019 Schwankung Umsatz 4 553 328 3 574 095 27% Betriebsergebnis 3 402 (14 575) 123% % des Umsatzes 0,07% -% Vorsteuernergebnis 7 505 (55 831) 113% % des Umsatzes 0,20% -% Nettoergebnis 73 611 (28 738) 356% % des Umsatzes 1,6% - 0,18% Deutliches Ertragswachstum im Jahr 2020 trotz Covid-Krise

Das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 war geprägt von der Gesundheitskrise, die am Ende des ersten Quartals unseres Geschäftsjahres begann.

Die Covid-19-Epidemie hatte erhebliche Auswirkungen auf das Unternehmen und auf den Geschäftsbereich der Trägergesellschaft, der im Wesentlichen durch einen starken Rückgang der Aktivitäten gekennzeichnet war. Im Zeitraum von März bis August 2020 verzeichnete die UMALIS GRUPPE einen durchschnittlichen Umsatzrückgang von 32% im Vergleich zu Februar 2020, in dem das Aktivitätsniveau voll im Wachstum war.

Trotz dieses gestörten wirtschaftlichen und gesundheitlichen Kontextes schloss die UMALIS GROUP das Geschäftsjahr 2020 mit einer starken Steigerung gegenüber 2019 ab. Das Unternehmen erzielte einen Jahresumsatz von 4,5 Mio. EUR, was einer Steigerung von insgesamt 27 % im Vergleich zu 2019 entspricht. Diese Leistung bestätigt die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells in einem besonders schwierigen wirtschaftlichen Umfeld.

Der von der UMALIS GROUP im Jahr 2020 aufgestellte Strategieplan hat maßgeblich zur deutlichen Verbesserung der Profitabilität des Unternehmens beigetragen. Dieser Plan beinhaltet eine drastische Reduzierung der Betriebskosten sowie eine Neuorganisation des kaufmännischen Bereichs des Unternehmens. Die UMALIS GRUPPE verzeichnete im Jahr 2020 ein Betriebsergebnis von 3KEUR, (-15KEUR im Jahr 2019), d.h. eine Steigerung von 123% in diesem Zeitraum. Das Nettoergebnis des Unternehmens verbesserte sich 2020 ebenfalls deutlich auf 74 KEUR (-29 KEUR im Jahr 2019).

Eine solide und gestärkte Finanzstruktur

Stand: 31.12. 2020 2019 2020 2019 in Euro Anlagevermö- 2 541 2 460 Eigenkapital 728 547 gen 305 059 170 016 Umlaufvermö- 3 839 3 341 Rückstellungen für Risiken 242 80 gen 384 594 und Verbindlichkeit 945 261 Cashflow 395 100 Schulden 5 804 5 274 207 397 781 774 GESAMTE 6 775 5 902 GESAMTE PASIVA 6 775 5 902 AKTIVA 896 050 896 050 Zum 31. Dezember 2020 verfügte die UMALIS GROUP über eine solide Bilanzstruktur mit einem auf 728 TEUR gestärkten Eigenkapital.

Am Ende des Jahres 2020 betrug das verfügbare Mittel der UMALIS GROUP 395 TEUR, bei Finanzschulden von 1,8 Mio. EUR. Um ihre Position zu stärken, hat die UMALIS GROUP ein staatlich garantiertes Darlehen (auf franz. PGE) in Höhe von 200 TEUR in Anspruch genommen, das zum Jahresende noch in der Kasse war und 2021 teilweise zurückgezahlt wird.

UMALIS-Konzern konsolidierte Daten auf Pro-forma-Basis

Konsolidierte Daten des Konzerns Stand: 31.12. in Euro 2019 2020 Schwankung Umsatz 7 106 619 7 352 334 3 % EBITDA (142 342) 396 251 378 % Betriebsergebnis (180 358) 346 569 292 % Betriebsergebnismarge - 2,53 % 4,71 % Finanzielles Ergebnis (12 205) 31 160 355 % Vorsteuernergebnis (192 561) 377 831 296 % Nettoergebnis (601 020) 421 440 170 % Zielsetzung und Ausblick 2021

Das Geschäftsjahr 2021 sollte das Ende der Genesung des Unternehmens markieren. Unter Beibehaltung dieser vor einigen Monaten eingeleiteten Haushaltsdisziplin wird die UMALIS GROUP mit strategischen und gezielten Investitionen fortfahren:

Eine externe Wachstumsoperation, die darauf abzielt, die Größe des Unternehmens zu beschleunigen. Gesucht werden Lohnveredelungsbetriebe mit einem Umsatz zwischen 1 und 5 MEUR, egal ob profitabel oder nicht. In diesem Jahr wurde eine Stelle für M&A-Analysen geschaffen, um sich ganz dieser Aufgabe zu widmen;

Entwicklung des BtoB-Geschäfts mit einer Neuorganisation innerhalb der Vertriebsabteilung. Um das organische Wachstum des Unternehmens zu beschleunigen, wurde beschlossen, den Anteil der BtoB-Kunden im Kundenportfolio des Unternehmens zu erhöhen. Ein Vertriebsingenieur widmet sich nun ganz dieser Tätigkeit;

Aufbau einer Marketingabteilung, um dem Unternehmen noch mehr Sichtbarkeit zu verleihen. Neben der bezahlten SEA-Referenzierung, die auch 2021 noch ein starker Treiber sein wird, hat das Unternehmen beschlossen, die natürliche SEO-Referenzierung zu beschleunigen. Um dieses Projekt zu realisieren, hat sich das Unternehmen mit einer neuen Website zur besseren Referenzierung ausgestattet. Das Unternehmen hat auch einen neuen Einkommenssimulator, einen echten Strömungsgenerator, in Produktion genommen. Um diese Projekte zu managen, hat die UMALIS GROUP die Position eines Datenanalysten / Traffic Managers geschaffen.

