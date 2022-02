DGAP-Adhoc: Uniper SE: Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2021 und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2022 (deutsch)

Uniper SE: Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2021 und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2022

Der Vorstand der Uniper SE (Uniper) hat heute beschlossen, der am 18. Mai 2022 stattfindenden Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2021 in Höhe von 0,07 EUR je Aktie (2020: 1,37 EUR) vorzuschlagen. Damit beläuft sich die geplante Gesamtausschüttung für 2021 auf rund 26 Mio. EUR (2020: 501 Mio. EUR), was der Mindestdividende gemäß Aktiengesetz entspricht.

Angesichts der anhaltenden hohen Volatilität an den Energiemärkten, der geopolitischen Lage und der zunehmenden Dynamik der europäischen Energiewende legt Uniper einen stärkeren Fokus auf Liquidität und Investitionsfähigkeit, was sich in dem Dividendenvorschlag widerspiegelt und von Fortum Oyj, dem Mehrheitsaktionär von Uniper, unterstützt wird.

Dem Aufsichtsrat von Uniper wird voraussichtlich in seiner Sitzung am 22. Februar 2022 der Jahresabschluss einschließlich des Gewinnverwendungsvorschlags zur Billigung vorgelegt.

Das Ergebnis für das Geschäftsjahr 2021 wird wie geplant am 23. Februar 2022 veröffentlicht.

In einem weiterhin herausfordernden Umfeld erwartet Uniper für das Geschäftsjahr 2022 auf der Grundlage eines starken Stromerzeugungs- und Gas-Midstream-Geschäfts ein bereinigtes EBIT von 1,0 bis 1,3 Mrd. EUR sowie ein bereinigtes Nettoergebnis von 0,8 bis 1,1 Mrd. EUR. Sowohl die Prognose für das bereinigte EBIT als auch für das bereinigte Nettoergebnis liegen über der Markterwartung.

Uniper plant zurzeit nicht, eine Dividendenpolitik zu beschließen.

Die verwendeten Kennzahlen sind im Geschäftsbericht der Uniper SE erläutert. Der Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2021 wird ebenfalls am 23. Februar 2022 veröffentlicht und ist unter www.uniper.energy verfügbar.

