DGAP-Adhoc: Valeria Poretti-Rezzonico tritt per Ende November 2022 aus der Konzernleitung der Adval Tech Gruppe aus (deutsch)

Valeria Poretti-Rezzonico tritt per Ende November 2022 aus der Konzernleitung der Adval Tech Gruppe aus

Niederwangen, 19. November 2021, 7.00 Uhr - Valeria Poretti-Rezzonico, Head Corporate HR / Communication und Mitglied der Konzernleitung, wird die Adval Tech per Ende November 2022 verlassen und frühzeitig in Pension gehen. Valeria Poretti-Rezzonico ist seit 2008 in einer Führungsfunktion bei der Adval Tech Gruppe tätig, seit 2012 als Mitglied der Konzernleitung. Sie hat die Entwicklung der Adval Tech Gruppe in den vergangenen Jahren wesentlich mitgeprägt. Verwaltungsrat und Konzernleitung bedauern den Rücktritt von Valeria Poretti-Rezzonico sehr und wünschen ihr schon heute alles Gute im neuen Lebensabschnitt. Über die Nachfolge wird zu gegebener Zeit informiert.

Kontakt René Rothen, VR-Präsident und CEO, Tel.: +41 31 980 82 69, rene.rothen@advaltech.com

Kurzporträt der Adval Tech Gruppe Durch Innovationen Mehrwert schaffen - adding value - dafür steht der Name Adval Tech. Die Adval Tech Gruppe ist ein global tätiger Industriepartner für technologisch anspruchsvolle Komponenten und Baugruppen aus Metall und aus Kunststoff. Sie konzentriert sich auf ausgewählte Aktivitäten, insbesondere in ihrem Hauptzielmarkt, der Automobilindustrie. Als Zulieferer und Wertschöpfungspartner deckt Adval Tech die gesamte Wertschöpfungskette ab: von der Produktentwicklung über den Prototypenbau, die Formen- und Werkzeugentwicklung bis zur Komponentenproduktion und -montage. Der Hauptsitz der Adval Tech Gruppe befindet sich in der Schweiz. Die Gruppe betreibt insgesamt neun Produktionswerke. Diese befinden sich in der Schweiz, in Deutschland, Ungarn, China, Malaysia, Mexiko und Brasilien.

Agenda Ende März 2022, Bekanntgabe der wichtigsten Abschlusszahlen 2021 Im April 2022, Medien- und Finanzanalystenkonferenz zum Jahresabschluss 2021 Im April 2022, Publikation Geschäftsbericht 2021 19. Mai 2022, Generalversammlung 2022

