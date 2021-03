DGAP-Adhoc: Varengold Bank AG: Vorläufige, nicht testierte Geschäftszahlen 2020 (deutsch)

Varengold Bank AG: Vorläufige, nicht testierte Geschäftszahlen 2020

Hamburg, 04. März 2021 - Die Varengold Bank AG (Symbol: VG8) blickte zu Beginn des Geschäftsjahres 2020 sehr zuverlässig auf das Vorjahr zurück, welches das bisher erfolgreichste Jahr der Firmengeschichte war. So ging die Bank in ihrer Geschäftsplanung Anfang vergangen Jahres von einem Ergebnis vor Steuern in Höhe von EUR 3,8 Mio. für das Geschäftsjahr 2020 aus.

Im ersten Halbjahr 2020 lieferte das Hamburger Kreditinstitut ein sehr erfreuliches Ergebnis auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums ab und behielt auch im Verlauf des zweiten Halbjahres eine starke Performance bei. Die Varengold Bank war mit Eintreten der Corona-Pandemie dank rechtzeitiger Digitalisierungsmaßnahmen durchgängig in der Lage, ihre Geschäftsaktivitäten aktiv voranzutreiben. Trotz Pandemie konnten die Erträge deutlich von EUR 25,7 Mio. im Jahr 2019 auf EUR 30,1 Mio. im Jahr 2020 gesteigert werden. Jedoch entstanden durch das veränderte gesamtwirtschaftliche Umfeld auch Risiken, welche aus Sicht des Vorstands einer ausreichenden Risikovorsorge bedürfen, sodass ein Betrag von rund EUR 4,9 Mio. für Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen, Wertpapieren und Beteiligungen gebucht wurde. Darüber hinaus wurde eine Rückstellung für Rechtsrisiken in Höhe von EUR 2,5 Mio. gebildet.

Im Rahmen der aktuell laufenden Jahresabschlusstätigkeiten zeichnet sich somit ein Ergebnis vor Steuern als zentraler finanzieller Leistungsindikator von EUR 1,8 Mio. ab.

Das Ergebnis ist vorläufig und ungeprüft. Die Bank wird den testierten Jahresabschluss im Juni 2021 veröffentlichen.

