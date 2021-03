DGAP-Adhoc: Veränderungen im Investis Verwaltungsrat (deutsch)

Veränderungen im Investis Verwaltungsrat

^ EQS Group-Ad-hoc: INVESTIS Holding SA / Schlagwort(e): Personalie Veränderungen im Investis Verwaltungsrat

24.03.2021 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Der Verwaltungsrat der Investis Holding SA wird an der Generalversammlung 2021, anstelle des ausscheidenden Riccardo Boscardin, Christian Gellerstad zur Wahl als unabhängigen Verwaltungsrat vorschlagen. Thomas Vettiger wird als neuer Verwaltungsratspräsident vorgeschlagen.

Der Verwaltungsrat der Investis Holding SA wird an der Generalversammlung am 27. April 2021 Christian Gellerstad als neues nicht exekutives Verwaltungsratsmitglied vorschlagen. Diese Nomination erfolgt im Rahmen der Nachfolgeregelung für den zum gleichen Zeitpunkt nach fünf Jahren aus dem Verwaltungsrat ausscheidenden Riccardo Boscardin. Er hatte den Verwaltungsrat informiert, dass er für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung steht. Zugleich wird der Generalversammlung Thomas Vettiger als neuer Verwaltungsratspräsident vorgeschlagen.

Riccardo Boscardin hat die Gruppe während des Börsengangs begleitet und war Präsident des Verwaltungsrates seit 2016. Er hat die Gruppe während einer starken organischen Wachstumsphase begleitet, welche sich nachhaltig zur führenden kotierten Immobiliengesellschaft im Bereich «Wohnen» in der Schweiz weiterentwickelt hat. Er übergibt die Leitung zu einem Zeitpunkt, in welchem Investis sehr solide aufgestellt ist, sowie über vielversprechende Perspektiven verfügt. Der Verwaltungsrat bedankt sich bei Riccardo Boscardin für seinen wertvollen Einsatz in den letzten fünf Jahren.

Christian Gellerstad (52) ist als unabhängiger Verwaltungsrat tätig. Der Schweizer-schwedische Doppelbürger ist diplomierter Betriebs- und Volkswirt (HSG St. Gallen) und ein anerkannter Experte in der Finanzdienstleistungsbranche. Christian Gellerstad war über 20 Jahre lang in verschiedenen leitenden Funktionen bei der Banque Pictet im In- und Ausland tätig. Seit 2019 ist er unter anderem nicht-exekutives Verwaltungsratsmitglied der Credit Suisse Group AG. Er verfügt ausserdem über profundes Wissen im Bereich der Digitalisierung.

Der Verwaltungsrat ist überzeugt, mit Christian Gellerstad ein wichtiges neues Mitglied für den Investis Verwaltungsrat gefunden zu haben. Er bringt wertvolle Erfahrungen mit, um die Investis Gruppe weiterzuentwickeln. Die Kombination von strategischer und operativer Erfahrung sowie seine Persönlichkeit, die ausgezeichnet zur Investis-Gruppe passt, machen ihn aus Sicht des Verwaltungsrates zur geeigneten Person, um den künftigen Erfolg der Investis Gruppe massgeblich mitzubestimmen.

Unter www.investisgroup.com ist der Lebenslauf von Christian Gellerstad zu finden.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: INVESTIS Holding SA Neumühlequai 6 8001 Zürich Schweiz Telefon: +41 58 201 7242 E-Mail: laurence.bienz@investisgroup.com

ISIN: CH0325094297 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1177805

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

1177805 24.03.2021 CET/CEST

°