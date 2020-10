Versicherungserstattung für coronabedingte Betriebsschließung und Zahlungen auf-grund des Rettungsschirms für Kliniken mildern Ertragseinbußen

^ DGAP-Ad-hoc: IFA Hotel & Touristik AG / Schlagwort(e): Sonstiges Versicherungserstattung für coronabedingte Betriebsschließung und Zahlungen auf-grund des Rettungsschirms für Kliniken mildern Ertragseinbußen

09.10.2020 / 15:49 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Aufgrund der für den IFA Hotel & Touristik AG-Teilkonzern abgeschlossenen Betriebsschließungsversicherung (Allianz Versicherung) wurde heute seitens des Versicherers an die Tochtergesellschaft IFA Insel Ferien Anlagen GmbH & Co. KG ein Betrag in Höhe von EUR 3,5 Mio. als Versicherungsausgleichsleistung für den coronabedingten Betriebsausfall an den Standorten IFA Rügen Hotel & Ferienpark und IFA Fehmarn Hotel & Ferien-Centrum angewiesen. Darüber hinaus hat die Tochtergesellschaft IFA Insel Ferien Anlagen GmbH & Co. KG bereits EUR 0,1 Mio. für den coronabedingten Betriebsausfall am Standort "Südstrandklinik" auf Fehmarn erhalten. Die Erstattungen für die weiteren deutschen Standorte befinden sich weiterhin in der Prüfung.

Wie bereits auf der Hauptversammlung mitgeteilt, wurden darüber hinaus im Rahmen des Rettungsschirms für Kliniken gemäß § 111 d SGB V Ausgleichszahlungen an IFA geleistet. Bis heute belaufen sich diese auf insgesamt EUR 1,5 Mio.

Insgesamt tragen diese Zahlungen dazu bei, die durch coronabedingte Umsatzverluste verursachten Ertragseinbußen im laufenden Geschäftsjahr erheblich zu mildern.

Duisburg, 09. Oktober 2020

IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft Der Vorstand

09.10.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: IFA Hotel & Touristik AG Düsseldorferstr. 50 47051 Duisburg Deutschland Telefon: 0203-9 92 76-0 Fax: 0203-9 92 76-92 E-Mail: ssanchez@ifahotels.com Internet: www.lopesan.com

ISIN: DE0006131204

WKN: 613120 Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Hamburg, München, Stuttgart EQS News ID: 1140034

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1140034 09.10.2020 CET/CEST

°