Leipzig, 9. November 2021 - Die Vita 34 AG ("Vita 34") teilt mit, dass sämtliche Vollzugsbedingungen unter dem freiwilligen öffentlichen Umtauschangebot der Vita 34 an die Aktionäre der Polski Bank Komórek Macierzystych S.A., Warschau ("PBKM") entweder erfüllt worden sind oder auf diese verzichtet wurde und die für den Vollzug des Umtauschangebots erforderliche Durchführung der Kapitalerhöhung heute im Handelsregister der Vita 34 eingetragen worden ist. Auf Basis des Beschlusses der außerordentlichen Hauptversammlung der Vita 34 vom 13. Juli 2021 wurde das Grundkapital der Vita 34 von EUR 4.145.959,00 um EUR 11.890.500 auf EUR 16.036.459 durch Ausgabe von 11.890.500 neuen auf den Namen lautende Stückaktien erhöht. Im Ergebnis hält die Vita 34 nunmehr insgesamt 9.150.272 PBKM-Aktien (dies entspricht ca. 97,98% des Grundkapitals und der Stimmrechte der PBKM). Die im Rahmen der Kapitalerhöhung geschaffenen neuen Aktien der Vita 34 werden voraussichtlich bis zum 15. November 2021 an die am Aktientausch beteiligten PBKM-Aktionäre geliefert. Mit Lieferung der neuen Aktien (bzw. der Barerlöse im Falle einer erforderlichen Aktienspitzenverwertung) ist das Umtauschangebot vollzogen.

Aufgrund des nunmehr durchgeführten Zusammenschlusses mit der PBKM hat der Vorstand der Vita 34 heute ferner beschlossen, die Prognose für das Geschäftsjahr 2021 aufzuheben. Zwar wird die Vita 34 (auf stand-alone-basis) voraussichtlich die prognostizierten Umsatz- und bereinigten EBITDA-Ziele erreichen. Aufgrund der erforderlichen Harmonisierungen in der Rechnungslegung der PBKM und der Vita 34 ist allerdings eine neue Prognose für das Geschäftsjahr 2021 für den Gesamtkonzern zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht möglich. Eine Prognose für den Gesamtkonzern für das Geschäftsjahr 2022 wird im Rahmen der Erstattung des Geschäftsberichts der Vita 34 für das Geschäftsjahr 2021 veröffentlicht werden.

