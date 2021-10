DGAP-Adhoc: Vita 34 AG: Umtauschangebot PBKM - Mindestannahmequote von 95% überschritten (deutsch)

Vita 34 AG: Umtauschangebot PBKM - Mindestannahmequote von 95% überschritten

28.10.2021 / 13:32 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE BESTIMMT, WEDER UNMITTELBAR NOCH MITTELBAR, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER JEDE ANDERE JURISDIKTION, IN DENEN DIES EINE VERLETZUNG DER ANWENDBAREN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DARSTELLEN WÜRDE.

Leipzig, 28. Oktober 2021 - Die Vita 34 AG ("Vita 34") teilt im Zusammenhang mit dem freiwilligen öffentlichen Umtauschangebot der Vita 34 an die Aktionäre der Polski Bank Komórek Macierzystych S.A., Warschau, ("PBKM") mit, dass die Gesamtzahl der PBKM-Aktien, für die das Umtauschangebot bis zum 28. Oktober 2021, 12:30 Uhr (MESZ), angenommen wurde, zuzüglich der PBKM-Aktien, die die Vita 34 oder ihre Tochtergesellschaften selbst halten, zuzüglich der PBKM-Aktien, für die die Vita 34 und ihre Tochtergesellschaften außerhalb des Umtauschangebots vertragliche Vereinbarungen über den Eigentumserwerb geschlossen haben, 9.090.625 PBKM-Aktien beträgt. Dies entspricht etwa 97,34% der ausstehenden PBKM-Aktien. Damit wurde die Mindestannahmequote von 95% der PBKM-Aktien überschritten und - vorbehaltlich etwaiger Rücktrittsrechte - die entsprechende Angebotsbedingung erfüllt.

Vorbehaltlich der Erfüllung der weiteren Vollzugsbedingungen wird der Aktientausch voraussichtlich bis zum 15. November 2021 vollzogen werden. Auf Basis des Beschlusses der außerordentlichen Hauptversammlung der Vita 34 vom 13. Juli 2021 wird das Grundkapital der Vita 34 in diesem Zusammenhang voraussichtlich von EUR 4.145.959,00 um mindestens EUR 11.817.812 auf mindestens EUR 15.963.771 durch Ausgabe von mindestens 11.817.812 neuen auf den Namen lautende Stückaktien erhöht werden.

Kontakt: Dr. Wolfgang Knirsch (Vorstandsvorsitzender), Andreas Schafhirt (Finanzvorstand)

