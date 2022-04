DGAP-Adhoc: Vita 34 veröffentlicht Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2022 (deutsch)

Vita 34 veröffentlicht Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2022

^ DGAP-Ad-hoc: Vita 34 AG / Schlagwort(e): Prognose Vita 34 veröffentlicht Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2022

29.04.2022 / 21:12 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Vita 34 veröffentlicht Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2022

Leipzig, 29. April 2022 - Auf Basis der aktuellen Einschätzung zum Geschäftsverlauf und vor dem Hintergrund des angespannten konjunkturellen Umfelds erwartet der Vorstand für das Gesamtjahr 2022 einen Konzernumsatz zwischen 68 und 75 Mio. Euro (2021: 28,4 Mio. Euro). Der Vorstand erwartet derzeit einen deutlichen Ergebnisrückgang. Dementsprechend wird ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in der Größenordnung von -2 bis 1 Mio. EUR erwartet (2021: 814 TEUR). In den Vorjahreswerten ist der jetzige Teilkonzern PBKM ab dem 8. November 2021 konsolidiert.

Die Schätzung basiert auf einem konstanten Wechselkurs des Euro gegenüber dem polnischen Zloty und anderen Währungen (HUF, RON, TRY, GBP) im Vergleich zum 31. März 2022.

Im Hinblick auf die Auswirkungen der Harmonisierung der Rechnungslegung nach IFRS 15 im Teilkonzern PBKM (Einzelheiten dazu in der Ad hoc-Mitteilung vom 26. April 2022) geht der Vorstand davon aus, dass bei entsprechenden Anpassungen der Konditionen von Kundenverträgen ab der zweiten Jahreshälfte wieder ein größeres Umsatzvolumen aus neu abgeschlossenen Verträgen bereits zu Vertragsbeginn realisiert werden kann. In der Prognose wurde ein entsprechendes Umsatzvolumen angenommen.

Ende der Insiderinformation gem. Art. 17 MAR

Kontakt: Ingo Middelmenne Investor Relations Vita 34 AG Telefon: +49 (0341) 48792 - 0 Mobil: +49 (0174) 9091190 E-Mail: ingo.middelmenne@vita34.de

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Unternehmensprofil

Vita 34 wurde 1997 in Leipzig gegründet und ist heute mit Abstand die führende Zellbank Europas und die drittgrößte weltweit. Als erste private Nabelschnurblutbank Europas und Pionier im Cell Banking bietet das Unternehmen seitdem als Komplettanbieter für Kryokonservierung die Entnahmelogistik, die Aufbereitung und die Einlagerung von Stammzellen aus Nabelschnurblut, Nabelschnurgewebe und sonstigem postnatalen Gewebe an. Auf Basis der 2019 erfolgten Erweiterung des Geschäftsmodells beabsichtigt Vita 34, zukünftig auch die Einlagerung von Immunzellen aus peripherem Blut sowie von aus Fettgewebe gewonnenen Stammzellen anzubieten. Körpereigene Zellen sind ein wertvolles Ausgangsmaterial für die medizinische Zelltherapie und werden in Dämpfen von flüssigem Stickstoff am Leben gehalten. Kunden aus rund 50 Ländern haben bereits mit mehr als 850.000 Einheiten eingelagerter biologischer Materialien bei Vita 34 für die Gesundheit ihrer Familie vorgesorgt.

29.04.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Vita 34 AG Deutscher Platz 5a 04103 Leipzig Deutschland Telefon: +49(0341)48792-40 Fax: +49(0341)48792-39 E-Mail: ir@vita34.de Internet: www.vita34.de

ISIN: DE000A0BL849

WKN: A0BL84 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1340375

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1340375 29.04.2022 CET/CEST

°