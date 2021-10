DGAP-Adhoc: Voltabox finalisiert Verkauf des US-Geschäfts und passt Prognose an (deutsch)

Voltabox finalisiert Verkauf des US-Geschäfts und passt Prognose an

Delbrück, 5. Oktober 2021 - Die Voltabox AG [ ISIN DE000A2E4LE9 ] hat den Verkauf ihrer US-Tochtergesellschaften wie angekündigt erfolgreich abgeschlossen. Die Voltabox of North America, Inc., sowie die Voltabox of Texas, Inc., werden im Rahmen eines Asset Deals vollständig von einem Käufer aus dem nordamerikanischen Kundenkreis des Unternehmens übernommen. Das Closing erfolgte parallel zum Vertragsabschluss. Der Kaufpreis bewegt sich im mittleren einstelligen Millionen-Bereich. Der Vorstand verbindet mit diesem Schritt die Aussicht auf eine nachhaltige Verbesserung der Ertragskraft der Voltabox AG, da das US-Geschäft in den vergangenen Jahren durchweg und zum Teil mit erheblichen Verlusten verbunden war.

Infolge der Veräußerung des US-Geschäfts und der angekündigten Übertragung des Automotive-Geschäfts an die paragon GmbH & Co. KGaA hat der Vorstand der Voltabox AG die Prognose für das laufende Geschäftsjahr angepasst. Zusätzlich beeinflusst wird die Umsatzerwartung durch Engpässe in der Materialversorgung, die Produktionshochläufe im zweiten Halbjahr in das kommende Geschäftsjahr verschieben werden. Entsprechend erwartet der Voltabox-Vorstand für das Gesamtjahr für den nach sämtlichen Transaktionen verbleibenden Industriebereich einen Umsatz von 2,5 Mio. Euro. Die prognostizierte EBITDA-Marge betrug bislang -15 % und der Free Cashflow -5 Mio. Euro. Vor dem Hintergrund des noch nicht final abgeschlossenen Verkaufs des Automotive-Geschäfts kann der Vorstand die ergebniswirksamen Effekte derzeit nicht hinreichend abschätzen und setzt die Ergebnisprognose daher bis auf weiteres aus. Der Free Cashflow wird nunmehr deutlich positiv ausfallen, kann jedoch zum aktuellen Zeitpunkt ebenfalls noch nicht abschließend quantifiziert werden. Der erwartete Erlös wird vollständig zur Reduktion der Verbindlichkeiten eingesetzt. Mit Blick auf den zeitnah erwarteten Einstieg des neuen Ankeraktionärs wird der Vorstand in den kommenden Monaten die Strategie der Voltabox AG mit den neuen Hauptgesellschaftern abstimmen sowie die Vorbereitungen für den Wiederanlauf der verschobenen Produktionsläufe sicherstellen.

Über die Voltabox AG

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte Voltabox AG (ISIN DE000A2E4LE9) ist ein technologiegetriebener Anbieter für Elektromobilitätslösungen in industriellen Anwendungen. Kerngeschäft sind sichere, hochentwickelte und leistungsstarke Batteriesysteme auf Lithium-Ionen-Basis, die modular und in Serie gefertigt werden. Die Batteriesysteme finden vor allem Verwendung in Bussen für den Personennahverkehr, Land- und Baumaschinen und Gabelstaplern. Voltabox hat seinen Sitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen, Deutschland).

