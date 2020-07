DGAP-Adhoc: Von Roll Holding AG: Von Roll stärkt seine Präsenz in Indien und erhält Grossauftrag aus der Windindustrie (deutsch)

Von Roll Holding AG: Von Roll stärkt seine Präsenz in Indien und erhält Grossauftrag aus der Windindustrie

Von Roll stärkt seine Präsenz in Indien und erhält Grossauftrag aus der Windindustrie

Breitenbach, 7. Juli 2020 - Von Roll baut sein bestehendes Werk in Bangalore zur modernsten Fertigung für elektrische Drahtspulen in Indien aus. CEO Dr. Christian Hennerkes dazu: «Mit den jüngsten Investitionen in Indien stärken wir unsere Vorreiterstellung als Produzent von integrierten und einbaufertigen Systemkomponenten. Von Roll ist damit weltweit das einzige Unternehmen im Markt für elektrische Isolation, das die gesamte Wertschöpfung von der Rohstoffgewinnung bis zur einbaufertigen Drahtspule aus einer Hand anbietet. Die Beherrschung der gesamten Wertschöpfungskette ermöglicht uns die Entwicklung von einzigartigen Produkten mit höchsten Qualitätsstandards.»

Durch die Kombination aus qualifizierten Mitarbeitern, modernsten Produktionsanlagen und den günstigen Strukturkosten in Indien profitiert Von Roll somit von dem wachsenden Outsourcing Trend der grossen Hersteller für Motoren und Generatoren. Dies bestätigt auch der jüngst unterzeichnete Vertrag mit einem Auftragswert in zweistelliger Millionenhöhe für die Jahre 2020/2021.

Zum Ausbau des Werkes äussert sich Sandip Ghosh, Managing Director Von Roll Indien, wie folgt: «Wir freuen uns darüber, dass namhafte Hersteller bevorzugt auf die Technologie der Von Roll setzen. Mit den jüngsten Investitionen verdoppeln wir unsere aktuell schon ausgelasteten Kapazitäten und setzen den Wachstumskurs in Indien erfolgreich fort. Unser Team in Indien hat die Vision zur ersten Adresse weltweit für die Produktion von einbaufertigen Drahtspulen zu werden. Schon heute werden unsere Produkte global exportiert und kommen in Hochspannungselektromotoren, Bahnantrieben und Generatoren zum Einsatz.»

Über die Von Roll Holding AG: Als Schweizer Industrieunternehmen fokussiert sich die Von Roll Holding AG auf Produkte und Systeme zur Energieerzeugung, -speicherung, -übertragung und -verteilung. Von Roll ist Weltmarkt-führer für Elektroisolationsprodukte, -systeme und -services und weltweit an 12 Produktions-standorten mit rund 1050 Mitarbeitern vertreten. Das Unternehmen beliefert Kunden in über 80 Ländern.

Kontakt: Claudia Güntert, Corporate Communications

T: +41 61 785 52 36, F: +41 61 785 58 92, E: press@vonroll.com

Die vorliegende Medienmitteilung enthält Informationen, die auf dem heutigen Kenntnisstand beruhen. Unvorhersehbare Risiken und Einflüsse können unter Umständen Abweichungen von den gemachten Ausführungen bewirken.

Von Roll Holding AG
Passwangstrasse 20
4226 Breitenbach
Schweiz

