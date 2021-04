DGAP-Adhoc: Vorstand der DVB Bank SE fasst Beschluss zur Verschmelzung mit der DZ BANK AG im Jahr 2022 (deutsch)

Vorstand der DVB Bank SE fasst Beschluss zur Verschmelzung mit der DZ BANK AG im Jahr 2022

^ DGAP-Ad-hoc: DVB Bank SE / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung Vorstand der DVB Bank SE fasst Beschluss zur Verschmelzung mit der DZ BANK AG im Jahr 2022

01.04.2021 / 15:53 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Frankfurt am Main, 1. April 2021 - Der Vorstand der DVB Bank SE (DVB) hat heute einen Grundsatzbeschluss gefasst, wonach beabsichtigt wird, die DVB im Jahr 2022 in die alleinige Anteilseignerin, die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main (DZ BANK), im Wege der Verschmelzung zu integrieren.

Die DVB hat in den vergangenen Jahren einen deutlichen Fortschritt in der Umsetzung ihrer Amortisationsstrategie und bei Restrukturierungen erzielt und dabei ihr Portfolio um über 20 Mrd EUR verringert, die Organisationsstruktur vereinfacht und die Kostenbasis erheblich gesenkt. Der Vorstand der DVB hält eine Integration des verbleibenden Portfolios und der operativen Infrastruktur in die DZ BANK für die beste Möglichkeit zur Werterhaltung und Realisierung von Synergieeffekten.

In den kommenden Monaten werden ein detaillierter Integrationsplan und ein Migrationskonzept erarbeitet. Die Transaktion muss vor Umsetzung noch mit den entsprechenden Unternehmensorganen und relevanten Interessengruppen beraten und von diesen abschließend verabschiedet werden.

Ansprechpartner für diese Ad-hoc-Meldung: Melvyn Jones Head of Corporate Communications Managing Director Telefon: +44 20 7256 4418 E-Mail: melvyn.jones@dvbbank.com

01.04.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: DVB Bank SE Platz der Republik 6 60325 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: 069-97504-435 Fax: 069-97504-972 E-Mail: info@dvbbank.com Internet: www.dvbbank.com

ISIN: XS1433231377

WKN: A2BPTD Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1180437

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1180437 01.04.2021 CET/CEST

°