Vorstand der Hapag-Lloyd AG beschließt, der Hauptversammlung 2022 die Ausschüttung einer Dividende von 35 Euro pro Aktie vorzuschlagen

Basierend auf dem erfolgreichen Geschäftsjahr 2021 mit einem voraussichtlichen Konzern-EBIT von 9,4 Milliarden Euro, hat der Vorstand der Hapag-Lloyd AG soeben beschlossen, der ordentlichen Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2021 in Höhe von 35,00 Euro pro Aktie vorzuschlagen (Vorjahr: 3,50 Euro pro Aktie). Der Aufsichtsrat wird in seiner Sitzung am 9. März 2022 über diesen Gewinnverwendungsvorschlag beschließen. Der Dividendenvorschlag entspricht einer Gesamtausschüttung von 6,2 Milliarden Euro (Vorjahr: 0,6 Milliarden Euro).

Der Geschäftsbericht 2021 wird am 10. März 2022 veröffentlicht. Die ordentliche virtuelle Hauptversammlung wird voraussichtlich am 25. Mai 2022 stattfinden.

Weitere Informationen zu den vorläufigen Ergebnissen des Geschäftsjahres 2021 finden Sie in der am 1. Februar 2022 veröffentlichten Finanzmitteilung, abrufbar unter: https://www.hapag-lloyd.com/de/ir/financial-news/financial-news.html

Erläuterungen zur verwendeten Kennzahl EBIT finden Sie im Geschäftsbericht 2020, abrufbar unter: https://www.hapag-lloyd.com/de/ir/publications/financial-report.html

