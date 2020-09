DGAP-Adhoc: wallstreet:online AG: Anpassung der Planung für 2020 (deutsch)

wallstreet:online AG: Anpassung der Planung für 2020

16.09.2020 / 18:16 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Berlin, 16. September 2020 - Der Vorstand der wallstreet:online AG ( WKN A2G S60 /ISIN DE000A2GS609) (die "Gesellschaft") hat heute im Zusammenhang mit der Aufstellung des Halbjahresberichts auch die Unternehmensplanung und die Prognose angepasst.

Der Vorstand erwartet nunmehr einen konsolidierten Gesamtumsatz über alle Geschäftsbereiche in einer Bandbreite von EUR 24,5 Mio. bis 29,9 Mio. EUR (bisher 22 Mio. EUR bis 26 Mio. EUR) und ein konsolidiertes EBITDA* in einem Bereich von 4,1 Mio. EUR bis 5,0 Mio. EUR (bisher 3,0 Mio. EUR bis 3,6 Mio. EUR). Hierin nicht enthalten ist ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von ca. 2,7 Mio. EUR durch die Veräußerung der Beteiligung an der Trade Republic Bank GmbH. Ebenfalls hierin nicht enthalten sind Umsatz und Ergebnis der wallstreet:online capital AG, an der die Gesellschaft ca. 43% der Anteile hält.

Hintergrund für die Prognoseanhebung ist ein im zweiten Halbjahr besser als erwartet laufendes Geschäft auf den Börsenportalen der wallstreet:online-Gruppe im Bereich Media, bei dem der Vorstand ein gegenüber der ursprünglichen Unternehmensplanung ca. 2,8 Mio. EUR höheres EBITDA* erwartet. Der erwartete Umsatz- und Ergebnisanstieg basiert vor allem auf Kunden aus dem Investor Relation Bereich und Key Account Kunden im Bereich Derivate & Broker.

Dem erwarteten besseren Ergebnis im Bereich Media stehen höhere Investitionen im Bereich Smartbroker gegenüber. Hintergrund ist die höhere Zahl von Kunden, die für den Smartbroker gewonnen werden konnten. Dieser höheren Kundenzahl stehen ca. 1,2 Mio. EUR höherer Marketingkosten gegenüber. Vor diesem Hintergrund erhöht der Vorstand die Prognose der Kundenzahlen von 60.000 auf ca. 83.000 bis Jahresende 2020.

Die Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2020 liegen demgegenüber im Rahmen der Erwartungen. Die durch das Corona-Virus verursachte Wirtschaftskrise hat bislang weiterhin keine wesentlichen Auswirkungen auf das Kerngeschäft der wallstreet:online Gruppe. Der Vorstand behält die Entwicklung jedoch auch weiterhin sehr genau im Blick und wird die für das Jahr 2020 erwarteten Ergebnisse ggf. noch einmal anpassen, sollte sich die Situation ändern.

* Die Kennzahl EBITDA berechnet sich wie folgt: Ergebnis vor Steuern abzüglich Zinsen und Abschreibungen.

Mitteilende Person: Stefan Zmojda, Vorstandsmitglied

