DGAP-Adhoc: WASGAU Produktions & Handels AG: Prognoseänderung für das Geschäftsjahr 2020 und dessen 2. Halbjahr (deutsch)

WASGAU Produktions & Handels AG: Prognoseänderung für das Geschäftsjahr 2020 und dessen 2. Halbjahr

Der Vorstand hat heute die wirtschaftliche Situation im WASGAU Konzern, auch vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie, nach Vorliegen einer monatlich erstellten betriebswirtschaftlichen Auswertung zum 30. September 2020 analysiert und die am 05. Dezember 2019 per Ad hoc -Mitteilung veröffentlichte und am 24. Juni 2020 aktualisierte Prognose für das II. Halbjahr 2020 sowie für das laufende Geschäftsjahr 2020 insgesamt überprüft und kommt im Ergebnis zu einer Neueinschätzung der Prognose für das Geschäftsjahr 2020 und für dessen 2. Halbjahr.

Unter Berücksichtigung der Beschränkungen aufgrund der Covid-19-Pandemie und der andauernden Unwägbarkeiten erwartet der Vorstand für das II. Halbjahr 2020 ein Konzern-EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) im Korridor von 8,4 Mio. Euro bis 11,4 Mio. Euro (im Rahmen der bisherigen Prognose, die am 05. Dezember 2019 per Ad hoc -Mitteilung veröffentlicht und am 24. Juni 2020 bestätigt wurde, bestand die Erwartung für ein Konzern EBIT im II. Halbjahr 2020 im Korridor von 4,6 bis 5,9 Mio. Euro).

Für das Planjahr 2020 insgesamt ergibt sich durch die Neueinschätzung eine veränderte Prognose für das Konzern-EBIT im Korridor von 13,0 bis 16,0 Mio. Euro (bislang wurde im Rahmen der vorgenannten Prognose das Konzern-EBIT für das Planjahr 2020 im Korridor von 8,6 bis 10,9 Mio. Euro erwartet).

Der Verlauf des Geschäftsjahres wurde zwar seit Beginn der Covid-19-Pandemie getrübt durch die schwache Entwicklung im Segment Großhandel in Folge der Covid-19-Restriktionen und der daraus geringeren Geschäftsaktivitäten. Die Verlagerung des Konsumverhaltens der Verbraucher hat dies im Segment Einzelhandel jedoch überkompensiert.

Vorläufige Quartalszahlen zum 30. September 2020 werden am 04. November erwartet.

Die Veröffentlichung der Quartalsinformation zum 30. September 2020 ist für den 11. November 2020 im Internet unter www.wasgau-ag.de/investor-relations.de geplant.

Pirmasens, den 27.10.2020

