DGAP-Adhoc: WashTec AG: Bekanntgabe des Dividendenvorschlags (deutsch)

Vorstand und Aufsichtsrat der WashTec AG werden der am 16. Mai 2022 stattfindenden Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2021 in Fortsetzung der attraktiven Dividendenpolitik eine Dividende in Höhe von EUR 2,10 je dividendenberechtigter Stückaktie vorschlagen.

Nachdem der Geschäftsverlauf des Geschäftsjahres 2021 über den Erwartungen im Hinblick auf Ergebnis und Cashflow-Entwicklung lag, wird zusätzlich eine Sonderdividende in Höhe von EUR 0,80 je dividendenberechtigter Stückaktie vorgeschlagen.

Somit beläuft sich der Gesamtvorschlag an die Hauptversammlung je dividendenberechtigter Stückaktie auf EUR 2,90.

