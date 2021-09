DGAP-Adhoc: Wechsel im Vorstandsvorsitz der Carl Zeiss Meditec AG (deutsch)

Wechsel im Vorstandsvorsitz der Carl Zeiss Meditec AG

Wechsel im Vorstandsvorsitz der Carl Zeiss Meditec AG Jena, 30. September 2021

Der Aufsichtsrat der Carl Zeiss Meditec AG ( ISIN: DE0005313704 ) hat in seiner heutigen Sitzung eine Veränderung im Vorstand des Unternehmens beschlossen. Dr. Ludwin Monz, der seit 2010 Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft ist, wird sein Amt zum 31. Dezember 2021 an Dr. Markus Weber, derzeit Mitglied des Vorstands der Carl Zeiss AG, übergeben. Die Übergabe geschieht im besten Einvernehmen und auf eigenen Wunsch von Dr. Monz.

Dr. Weber verfügt über rund zwanzig Jahre Erfahrung in verschiedenen leitenden Entwicklungs- und Managementpositionen in der ZEISS-Gruppe und ist aktuell im Vorstand der Carl Zeiss AG für die Sparte Semiconductor Technology verantwortlich. Dr. Weber wird neben der neuen Rolle als Vorstandsvorsitzender der Carl Zeiss Meditec AG auch weiterhin Mitglied des Vorstands der Carl Zeiss AG bleiben und in diesem Gremium die Zuständigkeiten von Dr. Monz übernehmen, der zum 31. Dezember 2021 aus dem Vorstand der Carl Zeiss AG ausscheiden wird.

Durch die interne Nachbesetzung ist aus Sicht des Aufsichtsrats der Carl Zeiss Meditec AG Kontinuität in der Unternehmensführung gewährleistet. Die beiden Vorstandsmitglieder Justus Felix Wehmer und Jan Willem de Cler bleiben im Amt. Ansprechpartner für Investoren und Presse Sebastian Frericks Head of Investor Relations Carl Zeiss Meditec AG Tel.: +49 3641 220-116 E-Mail: investors.meditec@zeiss.com

