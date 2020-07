DGAP-Adhoc: Widerruf der Einbeziehung der Aktien in den Freiverkehr an der Börse München mit Ablauf des 30. Juni 2021 (deutsch)

Widerruf der Einbeziehung der Aktien in den Freiverkehr an der Börse München mit Ablauf des 30. Juni 2021

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Oppmann Immobilien AG, Würzburg (ISIN DE000 722 8504/ WKN 722850 )

Würzburg, den 8. Juli 2020 - Die Börse München hat die Einbeziehung der Aktien der Oppmann Immobilien AG (Börse München, Freiverkehr, ISIN DE000 722 8504, WKN 722 850) ("Gesellschaft") auf Antrag der Gesellschaft zum Ablauf des 30. Juni 2021 widerrufen. Die Notierung wird zeitgleich eingestellt werden. Dies hat die Börse München der Gesellschaft mit Schreiben vom 3. Juli 2020, eingegangen bei der Gesellschaft am 8. Juli 2020 mitgeteilt. Die Gesellschaft hatte den Widerruf der Einbeziehung der Aktien in den Freiverkehr an der Börse München mit Schreiben vom 25. Juni 2020 beantragt (vgl. Veröffentlichung der Gesellschaft vom 25. Juni 2020 auf dgap.de und auf ihrer Homepage).

Kontakt Manfred Karl Im Kreuz 3 97076 Würzburg +49 931 355740

Sprache: Deutsch Unternehmen: Oppmann Immobilien AG Im Kreuz 3 97076 Würzburg Deutschland Telefon: 0931 355740 Fax: 0931 3557440 E-Mail: info@oppmann-immobilien.de Internet: www.oppmann-immobilien.de

ISIN: DE0007228504

WKN: 722850 Börsen: Freiverkehr in München EQS News ID: 1088897

