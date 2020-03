DGAP-Adhoc: Xlife Sciences AG: Wirkstoff für Lungenentzündung durch COVID-19 (Coronavirus) (deutsch)

Xlife Sciences AG: Wirkstoff für Lungenentzündung durch COVID-19 (Coronavirus)

11.03.2020

Xlife Sciences AG: Wirkstoff für Lungenentzündung durch COVID-19 (Coronavirus)

Die Xlife Sciences AG prüft mit dem Institut für Virologie und Immunologie (IVI) der Vetsuisse-Fakultät der Universität Bern in der Schweiz einen Therapieansatz zur Eindämmung der durch das Coronavirus hervorgerufene Lungenentzündung. Die hierfür notwendigen Dokumente wurden eingereicht. Der durch eine Projektgesellschaft der Xlife Sciences AG entwickelte Therapieansatz überzeugt durch eine wesentlich bessere Bioverfügbarkeit und eine breite Target-Vielfalt.

Über Xlife Sciences AG

Die Xlife Sciences AG (m:access: XLS) ist ein Schweizer Unternehmen mit Fokus auf der Wertentwicklung erfolgsversprechender Technologien im Life-Science-Bereich. Das Unternehmen schlägt die Brücke von Forschung und Entwicklung zu den Gesundheitsmarkten. Zusammen mit industriellen Partnern oder universitären Einrichtungen führt das Unternehmen Projekte nach einer Erfindungsmeldung oder Ausgründung durch die Proof of Concept Phase. Im Anschluss fokussiert sich die Xlife Sciences AG auf die Auslizenzierung oder den Verkauf der Unternehmung, manchmal auch in Kombination mit einer strategischen Partnerschaft. Die Xlife Sciences AG ermöglicht ihren Investoren einen sehr frühen und direkten Einstieg in die Weiterentwicklung von innovativen und zukunftsorientierten Technologien. Weitere Informationen: www.xlifesciences.ch

Sprache: Deutsch Unternehmen: Xlife Sciences AG Klausstrasse 19 8008 Zürich Schweiz Telefon: 0041 44 385 84 60 E-Mail: info@xlifesciences.ch Internet: www.xlifesciences.ch

ISIN: CH0461929603

WKN: A2PK6Z Börsen: Freiverkehr in München EQS News ID: 993771

