DGAP-Adhoc: Xlife Sciences veroffentlicht Jahresabschluss 2021 und Ausblick 2022 (deutsch)

Xlife Sciences AG (SIX: XLS) gab heute die Ergebnisse des Geschaftsjahres 2021 und den Ausblick fur das Geschaftsjahr 2022 bekannt.

Wichtige Ereignisse 2021:

*

Erfolgreicher Exit einer Projektgesellschaft durch den Borsengang von Vitruvia Medical an der Borse in Munchen («Freiverkehrssegment»). Vitruvia Medical entwickelt innovative Kreislaufsysteme fur sehr komplexe Medizinprodukte, insbesondere der roboterassistierten Chirurgie. Bereits rund 60 Prozent der laufenden Projekte in den insgesamt uber 20 Projektgesellschaften von Xlife Sciences haben die «Proof of Concept»-Phase bestanden und qualifizieren sich somit fur weitere Exit-Gesprache.

*

Zusagen von staatlichen Fordergeldern und Abschlusse von Lizenzvereinbarungen mit Geschaftspartnern - Ein gutes Beispiel dafur ist unsere Projektgesellschaft inflamed pharma, die neben den schmerzassoziierten Leitindikationen auch eine antivirale Wirkung von ProcCluster(R) in virusinfizierten Lungenzellkulturen und positive Ergebnisse in Beobachtungsstudien bei Patienten mit Long-Covid und Post-Covid nachweisen konnte. Die positiven Testergebnisse eroffnen neue Behandlungsmoglichkeiten fur RNA-induzierte Atemwegsvirusinfektionen wie COVID-19. Die Wirkung von ProcCluster(R) bei COVID-19 wird in einem vom Europaischen Fonds fur regionale Entwicklung geforderten Projekt weiter analysiert werden.

*

Weiterentwicklung des Portfolios an Projektgesellschaften, unter anderem durch Neugrundungen wie das Unternehmen Xsights Optics, welches tragbare optische Sensoren zur kontaktlosen Erfassung von gesundheitlichen Parametern wie Herzfrequenz oder Korpertemperatur entwickelt. Des Weiteren konnte Xlife Sciences hochkaratige Joint Venture-Partner fur Kooperationen gewinnen.

*

Starkung und Erweiterung des Netzwerks mit Forschungseinrichtungen, unter anderem mit der Philipps-Universitat Marburg (Deutschland). Die exklusive Kooperation mit dieser renommierten Universitat ermoglicht es der Projektgesellschaft Inventum Genetics, mittels moderner genetischer und molekularbiologischer Verfahren zellulare Krankheitsmechanismen von multifaktoriellen Krankheiten wie etwa Krebserkrankungen zu erforschen. Bei einer Verpartnerung mit Dritten wurde Xlife Sciences entsprechende Royalties erhalten.

*

Weitere Starkung des Management Teams von Xlife Sciences durch die Ernennung von Dr. Frank Ploger als Chief Scientific Officer und Carl von Halem als Chief Financial Officer sowie Erweiterung des Advisory Boards mit zusatzlichen Mitgliedern.

Oliver R. Baumann, CEO von Xlife Sciences, kommentiert: «Wir blicken auf ein erfolgreiches 2021 zuruck, in dem wir Fortschritte in allen Bereichen erzielt haben. Hinzu kommt ein wichtiges Etappenziel, welches wir kurz nach dem Bilanzstichtag erreicht haben, namlich der Wechsel von der Borse in Munchen ins neue KMU- Handelssegment Sparks der SIX Swiss Exchange. Dank dem grossen Einsatz aller Mitarbeitenden und dem Vertrauen der Aktionarinnen und Aktionare konnten wir dieses, fur Xlife Sciences strategisch wichtige, Projekt mit dem 11. Februar 2022 als ersten Handelstag an der SIX erfolgreich umsetzen. Wir sind uberzeugt, dass dieser Wechsel an einen regulierten Aktienhandelsmarkt, mit entsprechend hohen Anforderungen an Transparenz und Kommunikation, im Interesse der bestehenden und neuer Investorinnen und Investoren ist.»

Finanzielle Eckwerte 2021:

*

Xlife Sciences konnte den Umsatz auf insgesamt CHF 0.8 Millionen mehr als verdoppeln.

*

Die konsolidierte Jahresrechnung nach IFRS (true & fair view) schliesst mit CHF 53.2 Millionen, der handelsrechtliche Einzelabschluss mit CHF -4.3 Millionen.

*

Der Gewinn pro Aktie (unverwassert) betragt CHF 11.30 (2020: CHF 5.53 pro Aktie).

*

Xlife Sciences konnte das konsolidierte, den Aktionaren der Gesellschaft zurechenbare, Eigenkapital auf CHF 210.8 Millionen ausbauen.

*

Xlife Sciences weist per Ende 2021 eine Bilanzsumme von CHF 480 Millionen aus (2020: CHF 185 Mio.).

Der vollstandige Geschaftsbericht 2021 inkl. Jahresabschluss steht in deutscher Sprache unter www.xlifesciences.ch/news-kennzahlen zum Download zur Verfugung (eine vollstandige englische Version wird in wenigen Tagen unter www.xlifesciences.ch/en/news-and-key-figures verfugbar sein).

Ausblick 2022

Fur das Geschaftsjahr 2022 hat sich Xlife Sciences unter anderem folgende Ziele gesetzt:

*

Fokus auf Verpartnerungen und cash-wirksame Ereignisse wie Exits von Projekten durch Lizenzvereinbarungen, IPO's oder Trade-Sales.

*

Gewinnung weiterer Schlussel-Mitarbeiter - primar im kommerziellen Bereich - und weitere Verstarkung des wissenschaftlichen Beirats durch zusatzliche Expertinnen und Experten aus Forschung und Industrie.

*

Erarbeitung einer ESG-Strategie, basierend auf den fur das Unternehmen wesentlichen Themen und entsprechenden KPIs zur jahrlichen Berichterstattung (beginnend mit dem Geschaftsbericht 2022).

«Zudem planen wir zur Forderung des Dialogs mit den Aktionarinnen und Aktionaren im Laufe von 2022 erneut Informationsanlasse mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern unserer Projektgesellschaften. Des Weiteren soll die Liquiditat der Aktie von Xlife Sciences AG erhoht werden», erganzt Oliver R. Baumann, CEO Xlife Sciences.

Erweiterung der Corporate Governance

Im Zuge der Kotierung an der SIX Swiss Exchange hat Xlife Sciences die Corporate Governance verstarkt. So enthalt der heute veroffentlichte Geschaftsbericht ausfuhrliche Informationen uber die Corporate Governance des Unternehmens und auch uber dessen Vergutungspolitik. Zudem hat das Unternehmen neben dem bestehenden Vergutungsausschuss einen Prufungs- und Risiko-Management-Ausschuss gebildet, welcher am 28. April 2022 gewahlt worden ist. Der Vergutungsausschuss besteht aus den Mitgliedern Mark S. Muller (Vorsitz), Simon Schoni, und Prof. Dr. Michael B. Klein, wahrend dem Risiko-Management-Ausschuss Prof. Dr. Michael B. Klein (Vorsitz), Christian Faber und Dr. Bernhard Scholz angehoren.

Verstarkung von Verwaltungsrat und Geschaftsleitung

Die diesjahrige ordentliche Generalversammlung (GV) von Xlife Sciences AG findet am 20. Juni 2022 in Mellingen statt. In Ubereinstimmung mit Art. 27 der Covid-19-Verordnung 3 wird diese GV ohne physische Anwesenheit der Investorinnen und Investoren stattfinden; Aktionarinnen und Aktionare konnen ihre Aktionarsrechte ausschliesslich schriftlich ausuben. Die entsprechenden Weisungen sowie die vollstandigen Traktanden werden fristgerecht veroffentlicht. Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Aktionarinnen und Aktionare sind unter anderem folgende personelle Verstarkungen von Verwaltungsrat und Geschaftsleitung vorgesehen:

*

Zur Zuwahl als unabhangiges und nicht-exekutives Mitglied in den Verwaltungsrat vorgeschlagen wird Frau Desiree Dosch. Desiree Dosch ist Managing Partner des Schweizer Beratungsunternehmens Alvicus und Expertin fur Wachstumsstrategien mit den Schwerpunkten Frauen, Next Generation und Fuhrungskraften von morgen.

*

Zur Zuwahl als nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrates und als neuer Prasident des Advisory Boards vorgeschlagen wird Herr Dr. Norbert Windhab. Norbert Windhab ist Head of Strategic Projects Health Care bei Evonik Industries.

*

Zur Zuwahl als exekutives Mitglied des Verwaltungsrates wird Herr David L. Deck vorgeschlagen. David L. Deck ist Co-Grunder von Xlife Sciences und einer der beiden Hauptaktionare des Unternehmens.

*

Prof. Dr. Michael Klein wird den Verwaltungsrat per 20. Juni 2022 verlassen, bleibt dem Unternehmen jedoch als Mitglied des Advisory Boards erhalten. Das Prasidium des Advisory Boards wird er an Dr. Norbert Windhab ubergeben.

*

Christian Faber wird den Verwaltungsrat per 20. Juni 2022 verlassen und stattdessen das Management Team von Xlife Sciences verstarken, wo er zusatzlich zu seiner bisherigen Tatigkeit als Verantwortlicher fur Legal and Compliance des Unternehmens weitere Geschaftsleitungs-Aufgaben ubernehmen wird.

*

Die bisherigen nicht-exekutiven Verwaltungsratsmitglieder Simon Schoni und Mark S. Muller, das exekutive Verwaltungsratsmitglied Oliver R. Baumann sowie Dr. Bernhard Scholz als amtierender, nicht-exekutiver Prasident des Verwaltungsrats werden alle zur Wiederwahl vorgeschlagen.

Finanzkalender

Valuation Report 9. Mai 2022

Ordentliche Generalversammlung 2022 20. Juni 2022

Halbjahresergebnis 2022 28. September 2022

Kontakt

Auskünfte für Medienschaffende: IRF Reputation AG, Valentin Handschin, handschin@irf-reputation.ch

Auskünfte für Investoren: Xlife Sciences AG, Dennis Lennartz, dennis.lennartz@xlifesciences.ch

Xlife Sciences AG

Talacker 358001 ZürichTelefon: 0041 44 385 84 60E-Mail: info@xlifesciences.chInternet: www.xlifesciences.ch ISIN: CH0461929603 WKN: A2PK6ZBörsen: SIX Swiss Exchange

Über Xlife Sciences AG:

Uber Xlife Sciences AG (SIX: XLS)

Xlife Sciences ist ein Schweizer Unternehmen, das sich als Inkubator und Beschleuniger («Accelerator») auf die Wertentwicklung und Kommerzialisierung vielversprechender Forschungsprojekte von Universitaten und anderen Forschungseinrichtungen im Life Sciences-Bereich konzentriert, mit dem Ziel, Losungen fur einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf und eine bessere Lebensqualitat anzubieten. Ziel ist es, eine Brucke von der Forschung und Entwicklung zu den Gesundheitsmarkten zu schlagen. Xlife Sciences bringt sorgfaltig ausgewahlte Projekte in den vier Bereichen Technologieplattformen, Biotechnologie/Therapien, Medizintechnik und kunstliche Intelligenz/digitale Gesundheit auf die nachste Entwicklungsstufe und partizipiert an deren anschliessenden Wertentwicklung. Weitere Informationen unter www.xlifesciences.ch

Rechtlicher Hinweis (in Englisch)

Some of the information contained in this media release contains forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. Xlife Sciences undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.

Xlife Sciences AG Talacker 35 8001 Zürich Schweiz Telefon: +41 44 385 84 60 E-Mail: info@xlifesciences.ch Internet: www.xlifesciences.ch

ISIN: CH0461929603 Valorennummer: A2PK6Z Börsen: SIX Swiss Exchange

