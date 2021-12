DGAP-Adhoc: Your Family Entertainment AG: Vorzeitige Beendigung des Aktienrückkaufprogramms (deutsch)

Your Family Entertainment AG: Vorzeitige Beendigung des Aktienrückkaufprogramms

Ad hoc-Mitteilung der Your Family Entertainment Aktiengesellschaft (Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014)

Your Family Entertainment Aktiengesellschaft: Vorzeitige Beendigung des Aktienrückkaufprogramms

München, den 17. Dezember 2021.

Der Vorstand der Your Family Entertainment Aktiengesellschaft hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, das am 31. Mai 2021 im Wege einer Ad hoc-Mitteilung angekündigte Aktienrückkaufprogramm vorzeitig mit sofortiger Wirkung zu beenden. Der Vorstand geht davon aus, dass der Aufsichtsrat kurzfristig seine Zustimmung hierzu erteilen wird. Bislang sah das Aktienrückkaufprogramm eine Laufzeit bis spätestens am 30. Juni 2022 vor.

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 1. Juni 2021 bis einschließlich 17. Dezember 2021 erworbenen Aktien beläuft sich auf insgesamt 3.630 Stück Aktien.

Alle Informationen zum Aktienrückkaufprogramm sind unter folgendem Link https://www.yfe.tv/investor-relations abrufbar.

Your Family Entertainment Aktiengesellschaft

Der Vorstand

